Arabia Saudită avertizează că-și pierde răbdarea cu Iranul. S-ar putea pregăti de un „răspuns militar” contra regimului iranian

La câteva ore după ce opt rachete balistice au explodat deasupra capitalei saudite, ministrul de externe al regatului arab a avertizat că guvernul de la Riad începe să-și piardă răbdarea cu Iranul și că își rezervă dreptul de a „răspunde cu acțiuni militare, dacă ele vor fi necesare”, relatează The New York Times.

„Nu ne temem să ne protejăm țara și resursele economice”, a declarat ministrul, prințul Faisal bin Farhan, la o conferință de presă în dimineața zilei de joi. Întrebat ce ar putea să provoace un răspuns militar, prințul a refuzat să dea detalii.

„Mai au o zi, două, o săptămână? N-am de gând să telegrafiez așa ceva”. El a adăugat că „puțina încredere” care mai era între regatul saudit și Iran a fost „distrusă complet”. Cele două țări abia ce restabiliseră relații diplomatice în anul 2023.

De când a început războiul din Iran pe 28 februarie, regimul de la Teheran a răspuns cu mii de bombardamente și atacuri cu drone asupra vecinilor săi din Golf, țări care găzduiesc instalații militare americane.

Inițial, Arabia Saudită nu s-a numărat printre principalele ținte, fiind lovită mult mai puțin decât ceilalți vecini ai săi, însă asta s-a schimbat imediat după ce războiul s-a extins.

Miercuri, Israelul a atacat câmpurile gazifere iraniene din South Pars. Deși autorul atacului nu a fost clar inițial, Israelul a revendicat ulterior responsabilitatea, spunând că armata americană nu a participat la acest bombardament.

Câteva ore mai târziu, miercuri noapte, iranienii au atacat Riadul cu rachete balistice în două valuri, proiectile care au fost interceptate deasupra capitalei saudite, conform ministerului apărării din regat.

Interceptările au reverberat deasupra orașului asurzitor, iar patru rezidenți străini au fost răniți după ce fragmentele de muniție au căzut pe pământ.

Atacurile asupra Riadului au avut loc în timp ce acolo se adunaseră mai mulți oficiali și diplomați importanți din țări din Golf, dar și din alte țări – Egipt, Pakistan sau Turcia.

Prințul Faisal a declarat că momentul atacului a fost ales intenționat – o încercare de a intimida diplomații prezenți la Riad și „cel mai clar semnal despre felul în care Iranul înțelege diplomația”.

Miercuri seară și joi dimineață, ministerul saudit al apărării a raportat și sosirea unor zeci de drone, inclusiv una care a lovit o importantă rafinărie de petrol de pe coasta Mării Roșii.

Ministerul a transmis, joi, că racheta balistică care țintea un terminal-cheie de export de petrol, portul de la Yanbu, a fost interceptată.

Yanbu este portul final din care pleacă petrolul saudit care ocolește Strâmtoarea Ormuz.

Autoritățile saudite nu au precizat sursa atacurilor asupra regatului, lăsând deschisă posibilitatea ca unele lovituri să fi fost făcute de miliții irakiene aliniate Iranului sau de alți terți.

De la începutul războiului, diplomații iranieni au negat că țara lor ar fi responsabilă pentru atacurile asupra statelor din Golf, potrivit prințului Faisal. „Toate aceste dezmințiri, trebuie să vă spun, nu ne impresionează câtuși de puțin”, a declarat el, joi.

Întrebat dacă Arabia Saudită ar prefera un final rapid al războiului sau un conflict mai lung, în care capacitățile militare ale Iranului să fie și mai slăbite, prințul a spus că este preocupat doar de oprirea atacurilor asupra Arabiei Saudite și a țărilor vecine.

„Vom folosi toate pârghiile pe care le avem — politice, economice, diplomatice și de altă natură — pentru a opri aceste atacuri”, a spus el.