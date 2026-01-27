Scandal de spionaj la Londra. China ar fi hackuit ani la rând telefoanele liderilor britanici: „Au intrat în inima Downing Street”

2 minute de citit Publicat la 08:23 27 Ian 2026 Modificat la 08:49 27 Ian 2026

Scandal de spionaj la Londra. China ar fi hackuit ani la rând telefoanele liderilor britanici. Foto: Getty Images

China a spart telefoanele mobile ale unor oficiali de rang înalt din Downing Street timp de mai mulți ani, dezvăluie publicația britanică The Telegraph. Operațiunea de spionaj ar fi compromis membri importanți ai Guvernului britanic, expunând comunicațiile lor private către Beijing.

Hackerii susținuți de statul chinez ar fi vizat telefoanele unor apropiați ai fostilor premieri Boris Johnson, Liz Truss și Rishi Sunak, în perioada 2021-2024.

Nu este clar dacă au fost interceptate și telefoanele premierilor în funcție, însă o sursă familiarizată cu incidentul spune că atacul a ajuns „chiar în inima Downing Street”.

Surse din serviciile de informații americane afirmă că operațiunea chineză, cunoscută sub numele de Salt Typhoon, este încă activă. Asta ridică posibilitatea ca și premierul actual, Keir Starmer, împreună cu echipa sa, să fi fost expuși. În noiembrie, MI5 a emis un „avertisment de spionaj” către Parlament privind amenințările venite din partea Chinei.

Keir Starmer merge în China

Premierul britanic urmează să plece săptămâna aceasta în China, prima vizită a unui prim-ministru britanic din 2018, pentru a discuta despre relații comerciale și investiții.

Călătoria vine după ce Guvernul a aprobat planurile pentru construirea unei mega-ambasade chineze la Londra, într-o zonă unde se află cabluri de comunicații extrem de sensibile. Decizia a stârnit critici dure.

Opozanții acuză Partidul Laburist că pune în pericol securitatea națională printr-o atitudine prea blândă față de Beijing, în speranța obținerii unor acorduri economice.

Unul dintre politicienii vizați într-un dosar recent de spionaj din Westminster a declarat: „Câte dovezi mai sunt necesare până când acest Guvern încetează să se plece în fața lui Xi și începe să ne apere cu adevărat? Partidul Laburist răsplătește acte ostile împotriva statului britanic”.

Ce informații ar fi putut obține hackerii

Atacul ridică posibilitatea ca spionii chinezi să fi citit mesaje text sau să fi ascultat convorbiri telefonice ale unor oficiali de rang înalt. Chiar și fără interceptarea apelurilor, hackerii ar fi putut accesa metadate: cine cu cine vorbea, cât de des și unde se aflau aproximativ acele persoane.

Operațiunea din Downing Street a făcut parte dintr-o campanie globală de spionaj care a vizat mai multe țări, inclusiv SUA, Australia, Canada și Noua Zeelandă.

Breșele datează din 2021, dar au fost descoperite abia în 2024, după ce Statele Unite au dezvăluit că grupuri de hackeri legate de Beijing au infiltrat companii de telecomunicații din întreaga lume.

Potrivit fostei consiliere pentru securitate națională a SUA, Anne Neuberger, hackerii aveau capacitatea să „înregistreze apeluri telefonice după bunul plac”.

Reacția Chinei

Ministerul chinez de Externe a respins acuzațiile, catalogându-le drept „nefondate” și „lipsite de dovezi”.

Nu se știe exact ce informații au fost obținute de pe telefoanele personalului din Downing Street. Surse din intelligence susțin însă că rețelele britanice sunt mai bine protejate decât cele americane, datorită Legii pentru Securitatea Telecomunicațiilor din 2021, care impune reguli mai stricte companiilor din domeniu.

Un oficial american a descris însă breșa globală drept „una dintre cele mai de succes operațiuni de spionaj din istorie”.

Într-un avertisment public, FBI a precizat că hackerii chinezi vizează rețele de telecomunicații, infrastructură guvernamentală și militară la nivel global, cu scopul de a putea urmări comunicațiile și deplasările țintelor.

Potrivit informațiilor obținute de The Telegraph, au existat „numeroase” atacuri asupra telefoanelor personalului guvernamental britanic, mai ales în perioada în care Rishi Sunak era premier (2022-2024).

Fostul șef al serviciilor de informații israeliene, Yuval Wollman, spune că Salt Typhoon este unul dintre cele mai cunoscute nume din lumea spionajului cibernetic și că operațiunile sale au vizat Europa, Orientul Mijlociu și Africa, inclusiv infrastructura critică din Marea Britanie în 2023 și 2024.