Scandal la Comisia Europeană: Angajații de la etajele de jos au fost lăsați fără AC, la aproape 40 de grade: „E ca în Evul Mediu”

Sediul central al Comisiei Europene a fost nevoit să oprească vineri sistemul de aer condiționat din cauza valului de căldură. Foto: Getty Images

Sediul central al Comisiei Europene a fost nevoit să oprească vineri sistemul de aer condiționat din cauza valului de căldură. Angajații s-au revoltat că măsura a fost luată doar la unele etaje și că nu toți au avut de suferit, scrie Politico.

Angajații care lucrează în clădirea Berlaymont au primit la prânz un mesaj: „BERL -URGENT - Din cauza condițiilor meteo extreme, sistemul de răcire a aerului va fi oprit forțat, de la etajul 1 până la etajul 7, pentru restul zilei”.

Clădirea cu 13 etaje găzduiește biroul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe cei 26 de comisari și aproximativ 3.000 de angajați. Von der Leyen lucrează la etajul 13, iar cele mai multe birouri ale comisarilor se află la etajul 8 sau mai sus.

Belgia și o mare parte din Europa se confruntă de aproape o săptămână cu temperaturi sufocante, care au doborât recorduri.

Comisia le-a transmis angajaților, la începutul acestei săptămâni, o serie de recomandări: să evite ieșirile afară în cele mai fierbinți ore ale zilei, să bea apă regulat și să înceapă programul de lucru mai devreme.

Sfaturile au nemulțumit însă o parte dintre angajații Comisiei care lucrează în clădiri fără aer condiționat, inclusiv în cadrul DG AGRI, potrivit unor comunicări interne consultate de POLITICO’s Brussels Playbook.

„E ca în feudalism”, a declarat vineri pentru POLITICO un oficial al Comisiei care lucrează la un etaj inferior al clădirii Berlaymont, sub protecția anonimatului, referindu-se la faptul că etajele superioare, unde se află birourile comisarilor, au putut păstra aerul condiționat pornit. Un al doilea oficial a spus că situația este „o rușine”.

Un al treilea angajat, care lucrează la etajul 8, a declarat vineri pentru POLITICO că, deși aerul condiționat funcționa, temperatura din interior era tot de 25,7 grade Celsius.

Valul de căldură a reaprins discuția despre lipsa sistemelor de aer condiționat în locuințe și birouri din mare parte a Europei. Doar aproximativ o cincime dintre gospodăriile de pe continent au aer condiționat. În Belgia, o cincime dintre trenuri nu au aer condiționat, ceea ce a determinat compania națională feroviară să anuleze mai multe curse la ore de vârf.

Și Parlamentul European s-a confruntat săptămâna aceasta cu pene de curent, din cauza consumului de energie provocat de folosirea intensă a sistemului de răcire.