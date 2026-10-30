Scandalul "Polexit". Liderul opoziției poloneze vorbește iar de ieșirea din UE. "În curând ar putea apărea o fereastră de oportunitate"

Jaroslaw Kaczynski, liderul PiS, cel mai mare partid de opoziție din Polonia, a provocat un scandal uriaș după ce a sugerat că Polonia și alte state membre ar putea începe procesul de ieșire din Uniunea Europeană. FOT: Getty Images

Jaroslaw Kaczynski, liderul PiS, cel mai mare partid de opoziție din Polonia, a provocat un scandal uriaș după ce a sugerat că Polonia și alte state membre ar putea începe procesul de ieșire din Uniunea Europeană, dacă nu reușesc să o reformeze. Premierul Donald Tusk și alți reprezentanți ai coaliției proeuropene de guvernare au condamnat declarațiile. Ei îi acuză de mult timp pe Kaczynski și pe partidul său, Lege și Justiție (PiS), că își doresc un "Polexit".

Kaczynski a respins acuzațiile, spunând că Tusk i-a răstălmăcit cuvintele. El susține că vrea ca Polonia să reformeze UE, nu să o părăsească, scrie Notes from Poland.

Declarațiile au fost făcute la Forumul de la Krynica, o conferință anuală la care participă lideri din politică, afaceri și societatea civilă. Într-un discurs de o oră, Kaczynski și-a prezentat planul pentru o reformă amplă a Uniunii.

Fidel criticilor sale mai vechi la adresa Bruxelles-ului, liderul PiS a spus că există "o tendință constantă de a transforma UE într-un stat centralizat", cu prea multă putere asupra guvernelor naționale. Despre Parlamentul European, în forma actuală, a spus că este o "parodie".

Potrivit lui Kaczynski, în curând ar putea apărea "o fereastră de oportunitate" pentru reformă. Polonia, Franța și Spania vor avea alegeri în următorul an, iar acolo "ar putea apărea guverne complet diferite".

PiS a avut în trecut relații apropiate cu partidul de extremă dreapta al lui Marine Le Pen, Rassemblement National, din Franța, și cu partidul naționalist Vox al lui Santiago Abascal, din Spania.

Kaczynski a explicat că o Polonie condusă de PiS ar putea colabora cu guverne care gândesc la fel pentru a schimba UE: prin influențarea opiniei publice, semnalarea încălcărilor tratatelor, formarea unei minorități de blocare în Consiliul European și modificarea tratatelor.

"Dacă aceste metode nu funcționează, statele care vor schimbarea ar putea încheia un nou tratat, cu elementele pe care le dorim, dar care să intre în vigoare mai târziu", a spus el.

Apoi a amintit că tratatele UE „conțin prevederi despre condițiile în care un stat poate ieși din Uniune. Totul începe cu negocieri. Și pur și simplu trebuie începute aceste negocieri”.

"Este o abordare dură și riscantă, dar situația este atât de gravă încât merită încercată, dacă toate celelalte eșuează", a adăugat liderul PiS.

Reacțiile coaliției de guvernare, formată din partide de la stânga până la centru-dreapta, au venit imediat. Kaczynski a fost acuzat că cere, de fapt, un Polexit – ceva ce guvernanții îi reproșează de mult, deși PiS nu a cerut niciodată explicit acest lucru.

"Jaroslaw Kaczynski tocmai a anunțat că Polonia ar trebui să înceapă negocierile pentru ieșirea din UE", a scris Tusk pe X. "Și despre asta este, printre altele, lupta dură care se dă acum în Polonia. Nu am de gând să o pierd."

"Deci chiar vor Polexit", a scris ministrul de Externe, Radosław Sikorski. "Frontiere vamale .cu Germania, Cehia, Slovacia și Lituania… Fără subvenții pentru fermieri și fără investiții… Și au jurat că nu vor face niciodată asta."

Mai târziu, joi, într-un videoclip, Tusk a declarat că alegerile parlamentare de anul viitor vor decide și „dacă Polonia rămâne în Uniunea Europeană sau o părăsește”.

Kaczynski a replicat că "Tusk minte, ca de obicei". El a spus că "UE este necesară, dar are nevoie de o reformă profundă", ca să "servească nu elitele, ci cetățenii obișnuiț".

Vicepreședintele PiS, Przemysław Czarnek, a declarat joi că partidul "ia în calcul toate scenariile, inclusiv ca UE să se autodistrugă". A precizat însă că prioritatea rămâne reformarea Uniunii și că "PiS nu are de gând să iasă din UE" potrivit agenției poloneze de presă PAP.

Cât timp a fost la putere, între 2015 și 2023, PiS a avut dese conflicte cu Bruxelles-ul, pe teme precum justiția, comerțul, clima și migrația. De când Tusk, fost președinte al Consiliului European, a preluat guvernarea în 2023, relațiile cu Bruxelles-ul s-au îmbunătățit mult.

De la aderarea din 2004, Polonia a primit, net, mai mulți bani europeni decât orice alt stat membru. Un studiu publicat anul acesta arată că economia poloneză este cu 42% mai mare decât ar fi fost în afara UE.

Sondajele arată constant că marea majoritate a polonezilor vor ca țara să rămână în UE. În ultimii ani a crescut însă sprijinul pentru Polexit și pentru partidele de extremă dreapta anti-UE.

Potrivit sondajelor realizate periodic de agenția de stat CBOS, opoziția față de apartenența la UE a coborât la un minim record de 5% în 2022, dar a urcat apoi până la 14% în cel mai recent sondaj.