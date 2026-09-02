Schimb de focuri între serviciile secrete ucrainene. GUR și SBU s-au confruntat la Kiev după dispariția unui comandant rus

Schimb de focuri între serviciile secrete ucrainene. FOTO: Ukrainska Pravda

Un schimb de focuri au avut loc miercuri între agenţi ai Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării (GUR) ucrainean şi membri ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), scrie Ukrainska Pravda. Cconfruntarea ar fi avut loc după dispariţia recentă a unuia dintre liderii principalei forţe de voluntari ruşi care luptă alături de GUR.



Incidentul ar fi avut loc miercuri dimineaţă devreme în faţa casei presupusului soldat răpit, Stepan Kaplunov, comandant adjunct al Corpului Voluntarilor Ruşi.



O sursă anonimă citată de Ukrainska Pravda a declarat că trei persoane au fost rănite în schimbul de focuri, toţi membri ai GUR.



Focurile de armă pot fi auzite în întunericul nopţii în videoclipuri postate de canale ucrainene pe Telegram, scrie Agerpres.

Într-un alt videoclip, se poate observa cum cel puţin un om este întins pe asfalt şi primeşte îngrijiri medicale, afară fiind deja lumină.

Conform unei înregistrări video înregistrate la locul incidentului de către avocatul lui Kaplunov, Taras Vorovski, un grup de agenţi din grupul de operaţiuni speciale Alpha al SBU a ajuns la domiciliul lui Kaplunov din Kiev în timpul nopţii, cu presupusa intenţie de a plasa probe incriminatoare.



În videoclip, Vorovski îi arată pe "tovarăşii" lui Kaplunov în haine civile, care ar fi şi membri ai GUR, şi explică faptul că au ajuns la faţa locului după ce au fost alertaţi de prezenţa agenţilor SBU.



În aceeaşi înregistrare video, avocatul lui Kaplunov îi critică pe agenţii SBU înarmaţi pentru că au ajuns la domiciliul clientului său fără să-l informeze pe acesta în calitate de avocat al său.



Vorovski explică faptul că Kaplunov a fost "răpit" de la domiciliul său pe 23 august de către "persoane necunoscute care s-au expus acum".



La rândul său, într-un comunicat emis miercuri dimineaţă de SBU, serviciul ucrainean a declarat că a dejucat, împreună cu GUR, un atac terorist al serviciilor secrete ruseşti împotriva "unuia dintre liderii mişcării naţionaliste de opoziţie ruse, care a sosit în Ucraina de Ziua Independenţei", pe 24 august.



Răpirea lui Kaplunov, raportată de avocatul său, a avut loc pe 23 august.