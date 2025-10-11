Schimbări la frontierele Schengen: Cetățenii din afara Uniunii Europene vor fi fotografiați și li se vor lua amprentele

Pentru început, verificările se vor aplica doar unui număr limitat de pasageri / Sursa foto: Getty Images

Cetățenii britanici și alți călători din afara Uniunii Europene vor trece prin noi controale biometrice la intrarea în spațiul Schengen, începând de duminică. Noul mecanism presupune ca aceștia să fie fotografiați și să li se scaneze amprentele la trecerea graniței.

Este vorba despre sistemul de intrare-ieșire (EES), amânat de mai multe ori și care urmează să fie lansat acum în etape, pentru a evita blocajele la frontieră, scrie The Guardian.

Pentru început, verificările se vor aplica doar unui număr limitat de pasageri.

De asemenea, aceștia vor trebui să-și scaneze pașaportul și, în unele cazuri, să confirme dacă au cazare, bilet de întoarcere, fonduri suficiente și asigurare de călătorie sau medicală.

Comisia Europeană: „Deplasările devin mai fluide și mai sigure pentru toți”

În cursul zilei de vineri, Comisia Europeană (CE) a precizat că sistemul EES va face ca „deplasările să devină mai fluide și mai sigure pentru toți”, pentru că, în acest mod, polițiștii de frontieră din UE vor avea acces instantaneu în cazul în care există nereguli.

Ulterior, ministrul britanic al transporturilor, Keir Mather, a declarat că Marea Britanie va fi în contact permanet cu autoritățile europene pentru a menține traficul fluent și călătoriile fără probleme.

„Prioritatea noastră este să minimizăm perturbările pentru călători și transportatori, mai ales în cele mai aglomerate puncte de trecere. Vom continua să colaborăm strâns cu partenerii europeni pentru a menține traficul fluent și călătoriile fără probleme”, a declarat ministrul britanic al transporturilor.

Cu toate acestea, autoritățile britanice se tem însă de formarea unor cozi uriașe, mai ales pentru șoferii care vor trebui să coboare din mașină pentru a se înregistra. Guvernul a pregătit deja două zone de așteptare în Kent, în caz de blocaje rutiere.

Pentru implementarea sistemului, au fost instalate aparate speciale în aeroporturi și puncte de trecere a frontierei din toată Europa. Proiectul era programat inițial să înceapă în 2022, dar a fost amânat din cauza problemelor logistice.