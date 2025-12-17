Se întâmplă din nou: un avion civil a evitat la limită ciocnirea cu o aeronavă militară trimisă de Trump lângă Venezuela

1 minut de citit Publicat la 09:22 17 Dec 2025 Modificat la 09:22 17 Dec 2025

Avionul militar a apărut brusc deasupra unei aeronave civile iar coliziunea a fost evitată la limită. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

O coliziune între un avion militar de realimentare în aer și o aeronavă civilă a fost evitată în ultima clipă lângă Venezuela, la o zi după un prim astfel de incident, notează CNN.

Piloții unui aparat privat Falcon 900EX care zbura din Aruba către Miami au raportat, sâmbătă, controlorilor de trafic aerian din Curaçao, situația periculoasă prin care au trecut, adaugă sursa citată.

CNN a consultat înregistrările radio ale dialogului dintre piloții avionului civil și turnul de control.

"A fost foarte aproape. Urcam direct către el. Era mare, posibil un (Boeing) 777 sau 767", a spus unul dintre piloți.

La momentul respectiv, avionul Falcon era la aproximativ 8.000 de metri altitudine.

Vineri, un avion militar a intersectat traiectoria unui zbor JetBlue spre New York

Acest nou incident vine după ce, vinerea trecută, piloții zborului JetBlue 1112 de la Curaçao către New York au anunțat controlul de trafic aerian că au fost forțați să își oprească brusc ascensiunea din cauza faptului că un avion de realimentare în aer al armatei americane a intersectat traiectoria lor de zbor.

Aeronava militară avea transponderul oprit.

Transponderul este un dispozitiv ce emite un semnal radioelectric care permite identificarea aparatului.

CNN a contactat Forțele Aeriene SUA și Comandamentul Sudic al Statelor Unite pentru comentarii.

Legat de primul incident, produs vineri, Pentagonul și oficialii aviației olandeze au comunicat că analizează situația raportată de piloții companiei JetBlue.

Comitetul Național pentru Siguranța Transporturilor, NTSB, care are competența anchetării incidentele aviatice, a declarat pentru CNN că este la curent cu ambele situații raportate vineri și sâmbătă lângă Venezuela și că adună în prezent informații.

Curaçao, o insulă situată la aproximativ 64 de kilometri nord de coasta Venezuelei, face parte din Regatul Țărilor de Jos.

Consiliul Olandez pentru Siguranță a precizat, la rândul său că a aflat despre incidentul aerian.

Autoritățile americane au avertizat că operațiunile militare lângă Venezuela prezintă riscuri pentru zborurile civile

Administrația Federală a Aviației americane, FAA, a emis luna trecută un avertisment către companiile aeriene din SUA cu privire la activitatea militară intensificată din apropierea Venezuelei.

Marți, această agenție federală a repetat avertismentul, indicând că operațiunile militare "ar putea reprezenta un risc potențial pentru aeronave la toate altitudinile, inclusiv în timpul decolării și aterizării, dar și pentru aeroporturi și avioane aflate la sol".

Mai multe companii aeriene internaționale și-au anulat zborurile spre Venezuela în urma avertismentului FAA de luna trecută.

Marți, compania Copa Airlines a anunțat că va prelungi suspendarea zborurilor către și dinspre Caracas până pe 15 ianuarie.