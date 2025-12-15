Un avion militar a apărut brusc în calea unui zbor JetBlue, lângă Venezuela: "Avea transponderul oprit, este scandalos"

1 minut de citit Publicat la 09:29 15 Dec 2025 Modificat la 09:42 15 Dec 2025

Pilotul companiei civile spune că a evitat la limită coliziunea cu aeronava militară americană. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Un zbor JetBlue care decolase din insula caraibiană Curaçao cu destinația New York a evitat la limită o coliziune cu un aparat al armatei americane, relatează CNN.

Incidentul a avut loc vineri.

Aparatul militar era un avion de alimentare al Forțelor Aeriene Americane.

Pilotul JetBlue susține că vina pentru incident aparține aeronavei militare.

"Am avut trafic direct prin fața noastră (...) Era un avion de realimentare în aer al Forțelor Aeriene Americane și se afla la altitudinea noastră. A trebuit să oprim ascensiunea", a spus pilotul cursei civile, conform unei înregistrări a dialogului său cu controlul traficului aerian, citată de CNN.

"Aproape că am avut o coliziune aici. Au intrat direct pe traiectoria noastră de zbor... Nu au transponderul pornit, este scandalos", a continuat el.

Potrivit pilotului JetBlue, avionul militar s-a îndreptat ulterior spre spațiul aerian al Venezuelei.

Curaçao, de unde a decolat zborul JetBlue, se află chiar în largul coastei statului latino-american.

Incidentul s-a produs în contextul intensificării operațiunilor SUA lângă Venezuela

CNN amintește că noul incident are loc în contextul în care armata americană și-a intensificat prezența și operațiunile în Caraibe în perspectiva unei potențiale intervenții în Venezuela, pentru a înlătura regimul lui Nicolas Maduro.

Derek Dombrowski, purtător de cuvânt al JetBlue, spune că incidentul de vineri a fost raportat autorităților federale americane.

"Membrii echipajelor noastre sunt instruiți cu privire la procedurile adecvate pentru diverse situații de zbor și le mulțumim pentru că au raportat prompt această situație", a adăugat acest oficial al companiei civile.

Pentagonul i-a redirecționat către Forțele Aeriene americane pe jurnaliștii care au relatat incidentul.

Forțele Aeriene nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Administrația Federală a Aviației din SUA a emis luna trecută un avertisment adresat aeronavelor americane, cerându-le "să fie precaute" atunci când se află în spațiul aerian venezuelean, din cauza înrăutățirii situației de securitate și a activității militare intensificate în zonă.