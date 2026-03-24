Axios: Se preconizează o întâlnire la nivel înalt SUA-Iran, care ar putea avea loc joi. Israelienii nu sunt însă prea încântați

Premierul Benjamin Netanyahu, alături de Donald Trump, la Casa Albă, imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Statele Unite discută, alături de un grup de „mediatori regionali” nenominalizați, posibilitatea organizării unor discuții de pace la nivel înalt cu Iranul, care ar putea avea loc chiar joi, dar Washingtonul încă așteaptă un răspuns oficial din partea Teheranului, informează Axios.

Conform unor surse citate de publicația americană, Trump e interesat să pună punct războiului, dar blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran, în acest moment, complică orice eventuală strategie „de exit” a SUA din acest conflict.

SUA au prezentat Israelului un plan în 15 puncte pentru încheierea războiului. Washingtonul susține că Iranul a fost deja de acord cu mai multe puncte esențiale din acest plan.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu este însă îngrijorat de eventualitatea ca Trump să încheie un acord cu Iranul care să nu bifeze multe din obiectivele propuse de Israel. Un astfel de acord, care ar acorda concesii majore Teheranului, ar limita capacitatea Israelului de a efectua noi bombardamente asupra Iranului, au precizat pentru Axios două surse israeliene.

În același timp, o a treia sursă israeliană a precizat pentru Axios că liderii israelieni sunt sceptici în privința eventualității ca Iranul să impună SUA concesiile sugerate deja de americani.

Trump a declarat marți seara că „a primit un cadou” de la iranieni și că SUA negociază în prezent „cu cine trebuie”, iar liderii de la Teheran își doresc foarte mult să ajungă la un acord.

Pakistanul, care până acum a acționat, la fel ca Turcia sau Egiptul, ca „releu” între Washington și Teheran, a anunțat că este „pregătit și onorat” de posibilitatea găzduirii unor tratative de pace între americani și iranieni.

În cazul în care o astfel de întâlnire ar avea loc, este foarte probabil, notează Axios, ca vicepreședintele SUA, JD Vance, să fie implicat direct în negocierile cu Iranul.

Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, l-a anunțat pe liderul de la Casa Albă că iranienii au fost de acord în mai multe privințe, inclusiv renunțarea la stocurile de uraniu îmbogățit, au precizat surse politice pentru Axios.

Dacă această afirmație e adevărată, atunci ea ar însemna o concesie majoră făcută de Teheran Statelor Unite, chiar dacă, din partea iraniană nu există încă un răspuns clar în această privință.

Planul în 15 puncte pe care SUA l-a prezentat Iranului e privit însă cu scepticism de către Israel.

„Există o îngrijorare legată de faptul că Trump ar putea decide să încheie un acord și să oprească războiul, chiar dacă doar câteva dintre solicitările sale sunt acceptate”, a declarat o sursă israeliană pentru Axios.

Americanii i-au anunțat pe israelieni că Iranul a acceptat să renunțe la cele 450 de kilograme de uraniu îmbogățit, adus la o puritate de 60% (pentru a avea o armă nucleară, uraniul trebuie îmbogățit până la un procent de peste 90% - n.r.) și să accepte ca inspectorii ONU să monitorizeze siturile nucleare iraniene. Iranul ar fi, de asemenea, de acord cu limitarea stocului de rachete balistice și tăierea sprijinului pentru organizații și grupări susținute până acum de Teheran.

Israelienii spun că în acest moment americanii așteaptă un semn de la Teheran - posibil chiar de la ayatollahul Mojtaba Khamenei în persoană, în ceea ce privește demararea negocierilor de pace.

Nu este încă foarte clar dacă, pe lângă JD Vance, la negocieri va participa și președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, un posibil lider iranian „testat” în prezent de administrația Trump ca posibil lider iranian susținut de SUA.