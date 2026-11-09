Secret Service a activat „lockdown-ul” la Casa Albă după ce o mașină s-a izbit de perimetrul exterior al clădirii

1 minut de citit Publicat la 19:00 09 Noi 2026 Modificat la 19:00 09 Noi 2026

Foto: Profimedia Images

Secret Service, agenția care are sarcina de a proteja Casa Albă și pe președintele SUA, a activat, luni, protocolul de lockdown după ce o mașină s-a izbit de perimetrul exterior al clădirii, relatează EFE, citată de Agerpres.

Reprezentanții Secret Service le-au spus jurnaliştilor prezenţi în exteriorul Casei Albe să se adăpostească în sala de presă în jurul orei locale 10:02, la scurt timp după ce mașina s-a lovit de un panou informativ din Parcul Lafayette, situat în zona de nord a reşedinţei prezidenţiale.

Într-un videoclip distribuit de Martin Austermuhle, reporter al publicaţiei digitale The Washington Sun, se poate vedea vehiculul implicat în ciocnire înconjurat de agenţi ai Poliţiei Metropolitane din Washington şi de membri ai Gărzii Naţionale. Agenţii au deschis apoi uşa şoferului şi au scot cu forţa din vehicul un bărbat care a fost imobilizat de mai mulţi agenţi după o luptă.

La ora locală 10:40, mașina încă nu fusese ridicată de la locul incidentului şi era înconjurată de membri ai Gărzii Naţionale pe care Donald Trump îi menţine desfăşuraţi la Washington din 2025 cu scopul de a sprijini forţele de securitate locale.

Preşedintele Donald Trump a fost ţinta mai multor tentative de asasinat, printre care un episod în timpul cinei corespondenţilor de la Casa Albă pe 25 aprilie, când un bărbat înarmat a sărit peste o parte din securitate, ceea ce a determinat evacuarea preşedintelui Trump, a primei doamne Melania Trump şi a membrilor cabinetului prezenţi la eveniment.