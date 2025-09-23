Secret Service a neutralizat „o amenințare iminentă la adresa comunicațiilor” în New York, unde Trump susține un discurs antiglobalist

Amenințarea dejucată de Secret Service ar fi provocat "un scenariu de coșmar" în timpul Adunării Generale a ONU, a declarat un oficial american. În imagine: sediul ONU din New York. Sursă: Getty Images

Secret Service, agenția americană care se ocupă de securitatea președintelui SUA, a anunțat marți că a descoperit și neutralizat o amenințare "de înaltă tehnologie" în zona metropolei New York, scrie The Guardian.

Conform agenției americane, amenințarea avea capacitatea de a perturba rețelele de telefonie mobilă.

Anunțul vine în timp ce liderii internaționali se pregătesc să participe la Adunarea Generală anuală a Națiunilor Unite, care se desfășoară la sediul ONU din oraș.

Potrivit autorităților americane, sistemul pe care se baza amenințarea la adresa rețelelor de telefonie includea peste 100.000 de cartele SIM și 300 de servere.

Acest mecanism complex a fost conceput pentru trimiterea de mesaje anonime și criptate, având potențialul de a interfera cu serviciile de urgență.

"Potențialul de perturbare a telecomunicațiilor țării noastre reprezentat de această rețea de dispozitive nu poate fi subestimat", a declarat directorul Serviciului Secret al SUA.

"Misiunea Secret Service se bazează pe prevenire, iar această anchetă le arată clar potențialilor infractori că amenințările iminente la adresa persoanelor pe care le protejăm vor fi imediat investigate, urmărite și dezvăluite", a adăugat el.

"Amenințarea iminentă" dejucată de Secret Service putea trimite 30 de milioane de mesaje pe minut

Rețeaua de servere și cartele SIM putea trimite până la 30 de milioane de mesaje text pe minut fără a dezvălui identitatea expeditorului, a dezvăluit un oficial citat în presa americană, care a estimat că anvergura conspirației este "fără precedent".

Amplasarea componentelor rețelei era realizată pe o rază de circa 60 de kilometri în jurul sediului ONU din New York.

Conform Secret Service, rețeaua nu mai este activă în prezent.

Trump susține marți un discurs antiglobalist la Adunarea Generală a ONU

Presa americană scrie că anchetatorii nu au găsit dovezi directe care să lege sistemul de o amenințare la adresa Adunării Generale ONU.

Marți, președintele american Donald Trump este așteptat să susțină în cadrul evenimentului din New York un discurs ce se va concentra pe "eșecurile globalismului" și va evidenția "revenirea puterii americane", după cum a relatat Fox News.

Trump va sublinia, de asemenea, rolul său în negocierile de pace dintre Armenia și Azerbaidjan, Thailanda și Cambodgia, Rwanda și Republica Democrată Congo, precum și în conflictele care au implicat alte țări.

Cum a fost găsită rețeaua de servere și cartele SIM disimulată în New York

Rețeaua a fost descoperită în cadrul unei investigații mai ample a Secret Service vizând amenințările la adresa comunicațiilor oficialilor guvernamentali de rang înalt.

Răspândite pe mai multe locații, serverele funcționau ca niște baterii de telefoane mobile false, capabile să genereze în masă apeluri și mesaje text, să suprasatureze și, în cele din urmă, să blocheze rețelele locale, mascând, în același timp, identitatea răufăcătorilor.

"Rețeaua (...) ar fi putut bloca turnurile de telefonie mobilă, astfel încât oamenii să nu mai poată comunica. Nu ai mai fi putut trimite mesaje text sau folosi telefonul mobil. Combinând criza cu evenimentul reprezentat de Adunarea Generală a ONU, ar fi putut fi un scenariu catastrofal pentru oraș", a explicat Matt McCool, agentul special al Secret Service responsabil pentru New York.

Ancheta criminalistică este încă la început, dar agenții cred că infractori ai unor actori statali au folosit sistemul pentru a trimite mesaje criptate către grupări de crimă organizată, carteluri și organizații teroriste.

Autoritățile nu au dezvăluit detalii specifice despre țările sau grupările criminale având legături cu rețeaua neutralizată.