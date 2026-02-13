Secretarul american al Sănătăţii a provocat un scandal după ce a vorbit despre trecutul de toxicoman: "Am prizat cocaină în toalete"

Robert F. Kennedy Jr., secretarul sănătăţii din SUA. Sursa foto: Getty Images

Secretarul sănătăţii din SUA, Robert F. Kennedy Jr., a provocat un nou scandal peste ocean după ce a făcut dezvăluiri într-un podcast despre trecutul său de toxicoman. În timpul declaraţiilor, oficialul american a precizat că a organizat reuniuni de "sevraj" în persoană în timpul pandemiei de COVID-19, afirmând că se temea mai puţjn de virusul SARS-CoV-2 decât de propria adicţie. Reprezentantul democrat din Pennsylvania, Malcolm Kenyatta, a scris pe social media că "îi este greu să aibă încredere" în responsabilul cu principalele agenţii sanitare din Statele Unite după asemenea declaraţii.

Robert F. Kennedy Jr., conspiraționistul antivaccinist numit de Donald Trump secretar al Sănătății, a recunoscut joi, la podcastul This Past Weekend w, moderat de umoristul Theo Von că, în tinereţe, a consumat cocaină în exces.

"Nu mi-e frică de microbi. Am prizat cocaină pe chiuvete în toalete", a declarat secretarul Sănătăţii şi Serviciilor Sociale în cadrul interviului acordat la This Past Weekend w, podcast animat de Theo Von. Această secvenţă, difuzată săptămâna acesta, a fost amplu redistribuită pe reţele sociale şi a fost preluată de presa americană.

În vârstă de 71 de ani, Robert F. Kennedy Jr. a motivat de ce a continuat să ia parte la reuniuni de susţinere în persoană în timpul pandemiei povocată de virusul SARS-CoV-2, în pofida faptului că autorităţile recomandau distanţarea şi întâlnirile virtuale.

"Ei au oprit reuniunile în timpul covidului. Noi am continuat să ne vedem fizic în mod zilnic, într-un dfel de grup informal. Mi-am spus că, orice-ar fi, mă voi duce la o reuniune în fiecare zi", a mai povestit oficialul american.

Robert F. Kennedy Jr. a mai afirmat în cadrul podcastului că este abstinent de peste 40 de ani.

În trecut, secretarul american al Sănătăţii şi-a evocat în mai multe rânduri dependenţa, mai ales faţă de heroină, care a început în adolescenţă, mai exact pe când avea vârsta de 15 ani.

În acelaşi podcast, el a declarat că s-a întâlnit cu umoristul Theo Von la reuniuni matinale, organizate pe o bancă, la Los Angeles, pentru abstinenţi.

Robert Kennedy Jr: "Ştiu că această boală mă poate omorî, dacă nu mă tratez"

Atunci când aceste întâlniri au fost suspendate, în timpul pandemiei, un "grup pirat" a continuat să se întâlnească în persoană.

"Ştiu că această boală mă poate omorî, dacă nu mă tratez", a mai mărturisit el, referindu-se la adicţia sa.

Kennedy şi-a prezentat participarea zilnică la programe de dezintoxicare în 12 etape ca pe o condiţie esenţială a sobrietăţii sale, în pofida riscului pe care-l reprezenta pandemia de COVID-19.

Însă comparaţia sa neinspirată între consumul voit de droguri şi rezistenţa faţă de virus a marcat publicul. Acest fragment a provocat numeroase reacţii online.

Guvernatoarea democrată a statului New York, Kathy Hochul, a postat fragmentul video pe X şi o declaraţie laconică. "Se vede", a comentat ea, sugerând că aceste declaraţii confirmă, în opinia sa, anumite îngrijirări.

Reprezentantul democrat din Pennsylvania Malcolm Kenyatta a scris că "îi este greu să aibă încredere" în responsabilul cu principalele agenţii sanitare din Statele Unite după asemenea declaraţii.

În 2023, Robert F. Kennedy Jr sugera că virusul SARS-CoV-2 este "o armă biologică modificată genetic împotriva anumitor etnii". El se opune de mult timp vaccinării şi a declarat că vaccinurile sunt responsabile de autism..