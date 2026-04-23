Secretarul Marinei SUA a fost dat afară în plin război cu Iranul. Hegseth era nemulțumit de relația lui directă cu Trump

1 minut de citit Publicat la 08:16 23 Apr 2026 Modificat la 08:19 23 Apr 2026

Secretarul Marinei, John Phelan, a fost demis din funcție. Sursa foto: Profimedia

Secretarul Marinei, John Phelan, a fost demis din funcție miercuri, notează CNN, care citează mai multe surse. Decizia a venit pe fondul tensiunilor cu secretarul Apărării, Pete Hegseth, legate de implementarea reformei în domeniul construcțiilor navale și de relația sa strânsă cu președintele Donald Trump.

Acest oficial cu rang înalt "părăsește administrația cu efect imediat", a scris purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-un comunicat publicat pe X, precizând că adjunctul său, Hung Cao, va prelua această funcție cu titlu interimar.

Această ultimă plecare se adaugă listei înalților gradați ai armatei americane demiși, în general fără explicații, de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025.

La începutul acestei luni, în mijlocul războiului împotriva Iranului, șeful Statului Major al armatei, generalul Randy George, a fost forțat să plece peste noapte, tot fără ca Pentagonul să ofere vreo justificare, notează Agerpres.

Alți doi generali, David Hodne, șeful Comandamentului de Transformare și Instruire al Forțelor Terestre, și general-maiorul William Green Jr, șeful Corpului de Capelani al Forțelor Terestre au avut aceeași soartă.

Din februarie 2025, la scurt timp după revenirea la putere a lui Donald Trump, șeful Statului Major Interarme numit de fostul președinte democrat Joe Biden, generalul Charles 'CQ' Brown, a fost demis fără justificare și înlocuit de Dan Caine.

Alți oficiali de rang înalt, inclusiv șefii Marinei și Gărzii de Coastă, agenția de informații NSA și adjunctul șefului de Stat Major al Forțelor Aeriene, printre alții, au fost, de asemenea, demiși din funcții.

Câteva luni mai târziu, la mijlocul lunii august, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul David Allvin, și-a anunțat plecarea bruscă după doi ani de mandat în loc de patru. A urmat în decembrie ofițerul aflat la conducerea comandamentului forțelor americane pentru America de Sud și America Centrală, amiralul Alvin Holsey, după doar un an în funcție.