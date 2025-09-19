Securitate sporită pentru premierul italian Giorgia Meloni şi pentru cei doi vicepremieri, după uciderea lui Charlie Kirk

Dispozitivul de pază şi protecţie al premierului Meloni şi al celor doi vicepremieri Antonio Tajani şi Matteo Salvini a fost ridicat la nivelul "excepțional", după uciderea lui Charlie Kirk în Statele Unite ale Americii.

Ministrul de interne italian Matteo Piantedosi a transmis vinerea trecută către prefecți și șefi de poliție, o circulară prin care le solicita să se analizeze nivelul de securitate al escortelor și protecția personală a reprezentanților guvernamentali și instituționali. Circulara explica, de asemenea, că în curând ar putea fi luate măsuri mai stricte pentru a asigura siguranța călătoriilor și a altor aspecte ale anumitor personalități politice, "începând cu prim-ministrul Giorgia Meloni". Ministrul italian a subliniat înrăutăţirea climatului din țară, chiar dacă nu există deocamdată semne clare de acțiuni teroriste și subversive iminente. În urma acestei decizii, joi, 18 septembrie, dispozitivul de pază şi protecţie al premierului Meloni şi al celor doi vicepremieri Antonio Tajani şi Matteo Salvini a fost ridicat la nivelul "excepțional", relatează Corriere della Sera.

Aceste măsuri de întărirea pazei în cazul celor 3 lideri italieni au fost luate după mai multe postări ostile de pe rețelele sociale, în care autorii se bucurau de moartea lui Charlie Kirk, chiar asociind-o cu unii oficiali ai guvernului italian şi după ce mișcările studențești comuniste au postat pe internet un mesaj cu o fotografie a lui Charlie Kirk cu capul în jos, o referire clară la moartea lui Benito Mussolini. Giorgia Meloni însăși a distribuit pe X respectiva postare a Organizației Studențești Alternative (OSA) și a organizaţiei "Cambiare rotta", Mișcările Tineretului Comunist.

Noul dispozitiv de protecţie şi pază al celor 3 lideri ai coaliţiei de guvernare din Italia implică acum folosirea a două sau trei vehicule blindate cu câte trei ofițeri în fiecare.

Iniţial, la preluarea mandatului, premierul şi cei doi vicepremieri optaseră pentru o escortă de nivel secundar, o soluție considerată acum insuficientă de forțele de securitate în urma asasinării lui Kirk.