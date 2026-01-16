Șeful CIA s-a întâlnit la Caracas cu președinta interimară a Venezuelei. Ce mesaj a transmis aliaților lui Maduro

Ratcliffe este cel mai înalt oficial american care vizitează Venezuela de când Maduro a fost capturat. FOTO: Hepta

Directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit joi la Caracas cu Delcy Rodríguez, președinta interimară a Venezuelei, întărind mesajul administrației Trump conform căruia aceasta consideră guvernul interimar drept cea mai bună cale către stabilitatea țării pe termen scurt, potrivit The New York Times.

Ratcliffe este cel mai înalt oficial american și primul membru al cabinetului care vizitează Venezuela de când armata americană l-a capturat pe președintele Nicolas Maduro într-un raid în capitală, în urmă cu aproape două săptămâni.

Întâlnirea a avut loc la o zi după ce președintele Trump a vorbit telefonic cu Rodríguez și, în aceeași zi, s-a întâlnit cu María Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela și laureată a Premiului Nobel.

Analiștii consideră că menținerea ei ca lider interimar a fost cea mai bună modalitate de a împiedica Venezuela să „decadă într-o situație haotică”, a declarat un oficial american de rang înalt pentru The New York Times.

Vizita de mare profil a lui Ratcliffe și mesajul de cooperare ar putea fi văzute ca un fel de dispreț la adresa opoziției, ai cărei susținători au fost frustrați de faptul că administrația Trump nu a încercat să-l pună la putere pe aliatul lui Machado, Edmundo González, de când Maduro a fost învestit în funcție. González a câștigat alegerile din 2024, spun experții internaționali în alegeri, după ce lui Machado i s-a interzis să candideze, dar Maduro a refuzat să renunțe la putere.

De ce a vizitat șeful CIA Venezuela

Un oficial american a declarat că Ratcliffe s-a întâlnit cu Rodríguez la indicațiile lui Trump „pentru a transmite mesajul că Statele Unite așteaptă cu nerăbdare o relație de lucru îmbunătățită”. Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie întâlnirea sensibilă, a adăugat că cei doi au discutat despre cooperarea în domeniul serviciilor de informații, stabilitatea economică și necesitatea de a se asigura că țara nu mai este un „refugiu sigur pentru adversarii Americii, în special pentru traficanții de droguri”.

Pentru oficialii administrației Trump, vizita lui Ratcliffe este menită să fie o susținere a tipului de stabilitate pe care o oferă Rodríguez și un semn de consolidare a încrederii și colaborării dintre cele două guverne.

Înalți oficiali au ridicat posibilitatea ca destrămarea guvernului venezuelean după înlăturarea lui Maduro - chiar și pentru a face loc unui lider al opoziției - să fie similară cu greșelile pe care Statele Unite le-au făcut în Irak când au desființat armata irakiană și au creat o insurgență, mai precizează sursa citată.

În mijlocul discuțiilor de vara trecută, CIA a emis o evaluare timpurie conform căreia Rodríguez, pe atunci vicepreședinta Venezuelei, era o politiciană pragmatică, mai degrabă decât o ideologă, care ar fi dispusă să negocieze și, eventual, chiar să colaboreze cu Statele Unite.

Analiștii CIA au evaluat că menținerea lui Rodríguez ca lider interimar a fost cea mai bună modalitate de a împiedica Venezuela să „decadă într-o situație haotică”, a declarat un oficial de rang înalt pentru publicația americană.

Între timp, SUA au finalizat prima lor vânzare de petrol venezuelean, în valoare de 500 de milioane de dolari, potrivit unui oficial al administrației, citat de CNN.