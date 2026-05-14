Şeful FBI, acuzat că merge în vizite oficiale ca în vacanţă. A făcut "snorkeling VIP" lângă nava scufundată de japonezi la Pearl Harbor

Şeful FBI, acuzat că merge în vizite oficiale ca în vacanţă.

Când Kash Patel a vizitat Hawaii vara trecută, FBI a precizat că şeful instituţiei nu era în vacanță, în agendă fiind atunci turul său pietonal al biroului din Honolulu și întâlnirile cu forțele de ordine locale, notează AP. Din comunicatele de presă ale FBI a fost omisă o excursie exclusivistă pe care Patel a făcut-o câteva zile mai târziu, când a participat la ceea ce oficialii guvernamentali au descris ca un „snorkeling VIP” în jurul navei USS Arizona, într-o ieșire coordonată de armată.

Nava de luptă scufundată este un "cimitir" subacvatic pentru 900 de marinari și pușcași marini, care au murit în urma atacului japonez de la Pearl Harbor.

Înotul, dezvăluit în e-mailuri guvernamentale obținute de Associated Press, iese la iveală pe fondul criticilor legate de utilizarea de către Patel a avionului FBI și de călătoriile sale globale, care au combinat responsabilitățile profesionale cu activități de agrement. FBI-ul nu a dezvăluit sesiunea de snorkeling sau faptul că Patel s-a întors în Hawaii timp de două zile după prima sa escală pe insulă.

„Se potrivește cu tiparul în care directorul Patel se încurcă în distracţii nepotrivite - de data aceasta la un loc care comemorează al doilea cel mai mortal atac din istoria SUA - în loc să rămână concentrat asupra siguranței americanilor”, a declarat Stacey Young, care a fondat Justice Connection, o rețea de foști procurori și agenți federali care pledează pentru independența Departamentului de Justiție.

Snorkelingul și scufundările, interzise în jurul navei USS Arizona

Cu puține excepții, snorkelingul și scufundările sunt interzise în jurul navei USS Arizona. Nava de luptă, acum un cimitir militar accesibil doar cu barca, a rămas unul dintre cele mai sacre locuri ale națiunii de când Japonia a bombardat-o și a scufundat-o în 1941. Arheologii marini și echipele Serviciului Parcurilor Naționale fac scufundări ocazionale la memorial pentru a studia starea epavei. Alte scufundări au fost efectuate pentru a înmormânta rămășițele supraviețuitorilor din Arizona care doreau să se odihnească veșnic alături de foștii lor colegi de bord.

Totuși, de când cel puțin administrația Obama a început, Marina și Serviciul Parcurilor au permis în liniște câtorva demnitari, inclusiv oficiali militari și guvernamentali responsabili de gestionarea memorialului, să înoate la fața locului. Marina și Serviciul Parcurilor au refuzat să ofere detalii despre cei cărora li s-a permis să facă astfel de excursii.

Foști directori ai FBI au vizitat Pearl Harbor în interes oficial, dar niciunul, încă din 1993, nu a făcut snorkeling la memorial, potrivit unor persoane familiarizate cu activitățile lor și a unui fost scafandru guvernamental.

Scafandrul a spus că este neobișnuit ca unui director sau oricui nu are legătură cu memorialul să i se acorde un astfel de acces, deoarece înoturile vin cu riscuri fizice și prezintă provocări de securitate, siguranță și logistică.

Patel s-a confruntat cu critici privind conducerea sa în ultimul an, utilizarea resurselor guvernamentale devenind o poveste recurentă în mandatul său. Problema a reapărut în februarie, când a apărut o înregistrare video în care Patel petrecea în vestiar cu membrii echipei masculine de hochei a SUA, după câștigarea medaliei de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano. Patel a apărat călătoria chiar săptămâna aceasta, numind-o „planificată intenționat”.

Excursia lui Patel a avut loc în august, când a petrecut două zile în Hawaii la întoarcerea sa în Statele Unite din vizitele oficiale în Australia și Noua Zeelandă. În drum spre aceste țări, s-a oprit în Hawaii pentru a vizita biroul local din Honolulu. Un purtător de cuvânt al FBI nu a răspuns la întrebări despre sesiunea de snorkeling.

FBI a declarat că înalții comandanți regionali l-au găzduit pe Patel la Baza Comună Harbor-Hickam „așa cum fac de obicei cu oficialii guvernamentali americani aflați în călătorii oficiale”. Vizita la Pearl Harbor, a spus purtătorul de cuvânt, „a făcut parte din angajamentele publice de securitate națională ale directorului din augustul trecut cu omologii săi din Noua Zeelandă, Australia, Biroul nostru local din Honolulu și Departamentul de Război”.

Ce spun rudele marinarilor morţi la Pearl Harbor

Unii membri ai familiilor supraviețuitorilor de la Pearl Harbor au declarat că nu au fost deranjați de astfel de excursii oficiale, deși unii și-au exprimat dorința de a li se permite și să facă snorkeling la fața locului. Aceștia au spus că nu li s-a permis să facă acest lucru.

„Nu am auzit de nimeni care să se opună acestor vizite, deoarece sunt foarte rare și nu mai există supraviețuitori de pe Arizona în viață”, a scris într-un e-mail Deidre Kelley, președinta națională a organizației Sons and Daughters of Pearl Harbor Survivors. „Copiii lor ar putea avea unele obiecții, dar eu nu am auzit de niciuna.”

Patel a vizitat Pearl Harbor în urmă cu câțiva ani, în timpul unei călătorii pe care a făcut-o în Hawaii, în timp ce era șef de cabinet al lui Christopher Miller, pe atunci secretar interimar al apărării, potrivit fostului scafandru guvernamental.

Dincolo de excursia de snorkeling, nu este clar ce altceva a făcut Patel în timpul celei de-a doua opriri în Hawaii.

Datele de urmărire a zborului pentru Gulfstream G550, folosit de obicei de directorul FBI, arată că avionul a rămas pe insulă două nopți în timpul acelei șederi înainte de a zbura spre Las Vegas, orașul natal adoptiv al lui Patel. Avionul are o rază de acțiune declarată de aproximativ 12.391 km, ceea ce înseamnă că avionul ar fi trebuit să se realimenteze undeva între Noua Zeelandă și Washington.