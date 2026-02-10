Şeful ONU avertizează că economiile globale trebuie să gândească dincolo de PIB pentru a evita un dezastru planetar

Economia globală trebuie transformată radical şi trebuie dezvoltate strategii care să nu se mai concentreze doar pe creşterea PIB-ului, care generează poluare și deșeuri, pentru că acestea duc Planeta în pragul dezastrului, a avertizat secretarul general al ONU, António Guterres, notează The Guardian.

După ce ONU a găzduit o reuniune a unor economiști de renume la nivel mondial, Guterres a declarat că viitorul umanității necesită revizuirea urgentă a „sistemelor contabile existente” la nivel mondial, care, a spus el, duc Planeta în pragul dezastrului:

„Trebuie să acordăm o valoare reală mediului înconjurător și să mergem dincolo de PIB ca măsură a progresului și bunăstării umane. Să nu uităm că atunci când distrugem o pădure, creăm PIB. Când pescuim excesiv, creăm PIB.”

Dezvoltarea doar economică pe o Planetă cu resurse finite nu numai că duce la criză climatică și a naturii, ci și la creșterea inegalității.

„Depășirea PIB-ului înseamnă măsurarea lucrurilor care contează cu adevărat pentru oameni și comunitățile lor. PIB-ul ne spune costul tuturor lucrurilor și valoarea a nimic. Lumea noastră nu este o corporație gigantică. Deciziile financiare ar trebui să se bazeze pe mai mult decât o instantanee a profitului și pierderii", a mai afirmat António Guterres.

În ianuarie, ONU a organizat la Geneva o conferință intitulată „Dincolo de PIB”, la care au participat economiști de rang înalt din întreaga lume – inclusiv laureatul Premiului Nobel Joseph Stiglitz, economistul indian de renume Kaushik Basu și experta în acțiuni Nora Lustig.

Nevoia de transformare economică

Un raport publicat de grup la sfârșitul anului trecut susținea că, pe măsură ce lumea se lupta cu șocuri globale repetate în ultimele două decenii, nevoia unei transformări economice a devenit din ce în ce mai urgentă - de la criza financiară din 2008 până la pandemia de Covid-19.

Se menționa că aceste evenimente au fost exacerbate de „tripla criză planetară a schimbărilor climatice, pierderii biodiversității și poluării” și, în plus, se avertiza că schimbările tehnologice rapide răstoarnă piețele muncii și exacerbează inegalitatea tot mai mare.

"Națiunile sunt atât de prinse în jocul de a învinge alte națiuni în ceea ce privește indicatorul PIB-ului, încât bunăstarea cetățenilor obișnuiți și sustenabilitatea sunt ignorate, a declarat prof. Basu, co-președinte al grupului ONU alături de Lustig.

„Dacă toate veniturile noi ajung la câteva persoane, iar PIB-ul crește, se așteaptă ca toți cetățenii să aplaude. Acest lucru alimentează hipernaționalismul, inegalitatea și polarizarea.”

Profesorul Lustig a spus că PIB-ul nu a fost niciodată „conceput pentru a măsura progresul uman, dar rămâne criteriul dominant de referință al succesului”:

„Creșterea economică poate coexista cu sărăcia, excluziunea, violența și încălcările grave ale drepturilor omului – rezultate care rămân în mare parte invizibile în conturile economice convenționale.

Scopul grupului nu este de a înlocui PIB-ul, ci de a-l completa, ajutând guvernele și publicul să evalueze dacă dezvoltarea îmbunătățește cu adevărat bunăstarea umană, promovează echitatea și protejează sustenabilitatea acum și pentru generațiile viitoare".

Se cer schimbări mai mari

Jason Hickel, economist politic, autor și susținător important al școlii de gândire a decreșterii economice, spune că aceste idei câștigă teren. El a făcut referire la un sondaj recent care a constatat că 73% dintre aproape 800 de cercetători în politici climatice din întreaga lume susțin pozițiile post-creștere economică.

El a spus că, deși a susținut apelul lui Guterres de a merge dincolo de PIB, acest lucru în sine nu ar fi suficient. „Este necesară o schimbare mai profundă a sistemului. Mai exact, trebuie să democratizăm controlul asupra producției, ceea ce ne poate permite să schimbăm ceea ce producem și pentru cine.

"Puterea PIB-ului nu este un accident, ci apare pentru că PIB-ul măsoară ceea ce este valoros pentru capital. În cele din urmă, structura capitalismului trebuie depășită.”