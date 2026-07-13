Șeful Volkswagen anunță în premieră o nouă restructurare: Încă 50.000 de locuri de muncă sunt în pericol

Într-un mesaj video, directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a declarat că este necesară „eliminarea capacităților excedentare”. Foto: Getty Images

Mult timp, directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, nu le-a dezvăluit angajaților planul său privind reducerea masivă a numărului de posturi. Acum, potrivit informațiilor obținute de Der Spiegel, el explică pentru prima dată în mod concret câte locuri de muncă și câte fabrici auto sunt amenințate.

Directorul general al grupului Volkswagen, Oliver Blume, își pregătește angajații pentru măsuri de restructurare mult mai dure. Într-un interviu intern publicat pe intranetul companiei, consultat de Der Spiegel, acesta indică pentru prima dată o dimensiune a restructurării care ar putea însemna eliminarea a aproximativ 50.000 de locuri de muncă la nivel mondial.

Cifra rezultă din obiectivul de a aduce costurile indirecte ale Volkswagen la un nivel competitiv. Este vorba despre cheltuielile cu administrația, infrastructura și activitățile de sprijin pentru afacerea de bază. Potrivit lui Blume, aceste costuri sunt în prezent cu aproximativ 20% mai mari decât media companiilor comparabile. În aceste condiții, scrie el, „o evaluare teoretică, fără modificarea costurilor cu forța de muncă, ar conduce la aproximativ 50.000 de posturi la nivel mondial”.

Ținta privind reducerea locurilor de muncă nu este însă stabilită definitiv. În prezent, în toate mărcile, companiile și regiunile grupului se analizează ce ajustări sunt cu adevărat „necesare și posibile”. Blume lasă să se înțeleagă că numărul posturilor eliminate ar putea fi mai mic dacă costurile cu forța de muncă per angajat vor fi reduse prin alte măsuri.

Cele 50.000 de posturi s-ar adăuga altor 50.000 de locuri de muncă a căror eliminare a fost deja convenită la Volkswagen, Audi și alte mărci ale grupului până în 2030. Blume afirmă că grupul este pe drumul cel bun în atingerea acestui obiectiv și că până la sfârșitul anului va fi realizată deja mai mult de jumătate din această reducere. Astfel, în doar câțiva ani, Volkswagen ar urma să elimine aproximativ 100.000 de locuri de muncă, o mare parte dintre acestea în Germania.

Prin acest interviu intern, Blume răspunde aparent și criticilor formulate de Daniela Cavallo, lidera consiliului angajaților Volkswagen. Sindicalista și membră a Consiliului de Supraveghere l-a acuzat pe șeful grupului că îi ține pe angajați în întuneric în privința planurilor sale. Potrivit acesteia, Blume consideră „de săptămâni întregi că nu este necesar” să prezinte „zecilor de mii de angajați complet nesiguri, ba chiar speriați” principalele elemente ale planului său pentru viitor.

Pentru prima dată, Blume vorbește și despre cele patru uzine auto din Germania aflate în pericol: fabricile Volkswagen din Zwickau, Emden și Hanovra, precum și uzina Audi din Neckarsulm. El afirmă că fabricile europene ale grupului au supracapacități costisitoare și că ar putea produce cu 500.000 de automobile mai mult decât este necesar.

„Adevărul este că, în prezent, nu putem confirma încă un grad de încărcare competitiv pentru uzinele din Emden, Hanovra, Zwickau și Neckarsulm”, scrie Blume. După cum a relatat Der Spiegel, planul actual prevede încetarea producției de automobile în aceste fabrici în perioada 2031–2034.

Joia trecută, Blume a prezentat deja Consiliului de Supraveghere planul său de dezvoltare până în 2030, care prevede reducerea costurilor și reorganizarea rețelei de producție. El s-a lovit însă de opoziția reprezentanților angajaților și a landului Saxonia Inferioară. Pe parcursul verii sunt așteptate negocieri între părți.