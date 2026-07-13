Tensiuni la Volkswagen din cauza planurilor de a concedia 100.000 de angajaţi. Director general: "Există soluţii mai inteligente"

Tensiuni la Volkswagen din cauza planurilor de a concedia 100.000 de angajaţi. FOTO: Hepta

Directorul general de la grupul auto german Volkswagen AG, Oliver Blume, a declarat că există "soluţii mai inteligente" pentru a face economii decât închiderea fabricilor şi a salutat progresele făcute deja pentru reducerea costurilor, declaraţii care ar putea ajuta la dezamorsarea tensiunilor cu sindicatele, notează Agerpres.

Liderii sindicali l-au acuzat pe Blume că provoacă îngrijorări în rândul personalului şi i-au cerut să vină în faţa angajaţilor şi să îşi prezinte intenţiile, după ce în presă au apărute detalii cu privire la un amplu plan de restructurare analizat de conducerea Volkswagen, care include concedierea a până la 100.000 de angajaţi şi închideri de fabrici în Germania.

Într-un interviu pentru ediţia de duminică a cotidianului Bild, Blume a părut să excludă închiderea de fabrici, spunând că "există soluţii mai inteligente" pentru cel mai mare producător auto din Europa. Blume a mai spus că, anul trecut, VW a reuşit să îşi reducă costurile la fabricile din Germania cu o cincime, un lucru pe care l-a descris drept "un progres solid".

"Produsele noastre sunt foarte populare, pur şi simplu nu câştigăm suficienţi bani din ele. De aceea trebuie să continuăm să reducem costurile - în fiecare domeniu", a spus Blume în interviul publicat în Bild.

Fără sprijinul reprezentanţilor angajaţilor, care ocupă 10 din locurile din consiliul de supraveghere de la Volkswagen, şansele ca planul de restructurare avut în vedere de directorul general să fie adoptat sunt incerte. Potrivit presei locale, acest plan a fost respins de 12 dintre cei 19 membri ai consiliului la o şedinţă care a avut loc joia trecută la Wolfsburg.

Tensiuni între consiliu şi directorul general

La rândul său, consiliul de întreprindere de la VW a declarat sâmbătă că există "o pierdere masivă de încredere" în Blume ca urmare a scurgerii de informaţii în presă despre planurile de restructurare, înainte de reuniunea consiliul de supraveghere. Nu a mai rămas "practic nimic" din bunăvoinţa pe care Blume o câştigase iniţial în rândul angajaţilor după preluarea conducerii în 2022 şi CEO-ul va trebui să răspundă pentru aceasta la şedinţele care vor avea loc după vacanţa de vară, a precizat consiliul de întreprindere de la VW.

"Ne propunem să creştem volumele de vânzări per model, acesta fiind motivul pentru care ne simplificăm sistematic portofoliul de produse", a declarat Blume în interviul acordat Bild.

Pe lângă costurile relativ ridicate cu forţa de muncă şi energia, precum şi cu obstacolele birocratice, VW s-a confruntat atât cu o concurenţă sporită, cât şi cu o scădere a cererii pe piaţa din China, în timp ce tarifele vamale americane au afectat randamentul mărcilor sale de lux Audi şi Porsche pe piaţa din SUA.

"Mediul în care operăm nu a fost niciodată atât de dificil sau plin de riscuri precum este astăzi, cu tensiuni geopolitice, bariere comerciale, reglementări, perturbări pe piaţă şi o concurenţă intensă", a declarat Blume pentru Bild.