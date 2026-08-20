Serbia a cerut ajutorul Rusiei pentru stingerea incendiilor, după ce UE a rămas fără avioane disponibile

Un avion rusesc de stingere a incendiilor, de tip IL-76P, a aterizat miercuri seara pe aeroportul din orașul Niš, în sudul Serbiei. sursa foto: Getty

Serbia a solicitat și a obținut sprijin din partea Rusiei pentru a lupta cu incendiile de vegetație, în condițiile în care Uniunea Europeană nu mai avea avioane de stingere disponibile, a anunțat Ministerul de Interne sârb, citat joi de Reuters, notează Agerpres.

Un avion rusesc de stingere a incendiilor, de tip IL-76P, a aterizat miercuri seara pe aeroportul din orașul Niš, în sudul Serbiei, iar joi a fost trimis să intervină asupra unui incendiu care ardea deja de câteva săptămâni în rezervația naturală protejată Deliblatska Peščara.

Țara se confruntă cu mai multe incendii în același timp, fumul dens ajungând săptămâna aceasta chiar și deasupra capitalei bulgare, Sofia.

Deși nu este membră a UE, Serbia are acces la ajutorul de urgență european prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii.

Tot prin acest mecanism, Belgradul trimisese, în această vară, un elicopter de stingere și o echipă specializată pentru a sprijini Spania în lupta cu incendiile. Acum însă, Serbia nu mai poate beneficia la rândul ei de ajutor european, pentru că flăcările care mistuie Europa au epuizat resursele disponibile la nivelul UE.

„Întrucât nu există avioane de stingere a incendiilor de această capacitate disponibile în UE (...), avioanele ruseşti care sosesc ne vor consolida semnificativ capacităţile de combatere a incendiilor”, a declarat, miercuri, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din Ministerul de Interne sârb, Luka Causic.

Avioanele rusești au, în principiu, interdicție de zbor în spațiul aerian european, ca urmare a sancțiunilor impuse Moscovei pentru războiul din Ucraina. Misiunile umanitare fac însă excepție de la această regulă.

Pentru a ajunge în Serbia, aparatul IL-76P a survolat spațiul aerian al Bulgariei, la cererea Belgradului, a relatat agenția BTA, care a citat o declarație a Ministerului bulgar al Transporturilor.

Serbia încearcă să menţină relaţii echilibrate cu Rusia, ţară cu care are legături istorice, şi cu UE, la care doreşte să adere. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat Serbia luna aceasta, dar Belgradul nu s-a alăturat sancţiunilor UE împotriva Rusiei.