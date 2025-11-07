2 minute de citit Publicat la 22:58 07 Noi 2025 Modificat la 22:58 07 Noi 2025

Imagine din centrul orașului Belgrad FOTO: Getty Images

Autoritățile sârbe au aprobat un proiect imobiliar, la Belgrad, pe care Opoziţia l-a contestat îndelung. În Capitala Serbiei ar urma să se ridice un zgârie-nori de lux pe locul unui monument arhitectural, iar dezvoltatorul proiectului imobiliar este Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, conform Politico.

Proiectul fusese suspendat după ce mai mulți oficiali sârbi legați de acesta au fost acuzați de fraudă.

Contestatarii s-au opus, de asemenea, planului de construire a complexului de jumătate de miliard de dolari, care include un hotel și apartamente, pe terenul fostului sediu al armatei iugoslave. Situl a fost lăsat în ruine după bombardamentele NATO din 1999 pentru a pune capăt războiului din Kosovo și a fost considerat mult timp un memorial neoficial, precum și un reper al arhitecturii iugoslave din secolul al XX-lea.

Parlamentul Serbiei a promovat proiectul

În ciuda controversei, parlamentul Serbiei a promovat proiectul, Partidul Progresist Sârb al președintelui Aleksandar Vučić adoptând o lege specială pentru a elimina protecțiile culturale ale sitului. Parlamentarii au invocat o prevedere constituțională pentru a declara dezvoltarea un proiect de importanță națională, permițându-i astfel continuarea.

Opoziţia a criticat Guvernul pentru decizia sa, deputatul de centru-stânga Marinika Tepić susținând că Belgradul sacrifică istoria țării pur și simplu „pentru a-i face pe plac lui Donald Trump”.

„Într-un loc unde odată cădeau bombe, acum plănuiești să torni șampanie”, a spus ea.

Vucic vrea relaţii mai bune cu Casa Albă

Însă Vučić a susținut că proiectul este necesar pentru a îmbunătăți relațiile cu Washingtonul, acuzându-i pe criticii acestuia că vor să stea în calea „unei relații mai bune cu administrația Trump”.

Kushner, care nu are niciun rol oficial în Casa Albă, dar l-a consiliat frecvent pe socrul său, a urmărit o serie de tranzacții majore de dezvoltare imobiliară în întreaga lume în ultimii ani, inclusiv o stațiune de lux în Albania. Affinity Partners, o firmă de investiții private fondată de Kushner, a primit un contract de închiriere pe 99 de ani de la guvernul Serbiei în 2022 pentru a construi dezvoltarea sub egida Trump din Belgrad.

Activiștii anticorupție au ieșit în străzile Serbiei în ultimul an, protestând împotriva a ceea ce descriu ca fiind impunitatea și lipsa de responsabilitate a guvernului. Săptămâna aceasta, Comisia Europeană a subliniat ritmul lent al reformelor Belgradului privind corupția și standardele statului de drept în raportul său anual de progres privind extinderea.

Putin s-a supărat pe Vucic

Kremlinul a cerut vineri Belgradului clarificări și a acuzat autoritățile sârbe de „inconsecvență”, după ce președintele sârb Aleksandar Vucic a spus că Serbia este dispusă să vândă arme „oricui” din Europa, chiar dacă aceste arme ar putea fi apoi redirecționate către Ucraina.

„Am primit în repetate rânduri, inclusiv la cel mai înalt nivel, asigurări din partea conducerii Serbiei că exportul de muniție produsă în Serbia se află sub control strict. Cum că această producție nu va fi livrată în Ucraina, pentru ca Kievul să nu o poată folosi împotriva militarilor noștri.

Voi reaminti doar că acești militari aparțin forțelor armate care și-au dat inima în toate sensurile cuvântului, dându-și viața sau mărturisindu-și dragostea și loialitatea față de frații sârbi, vor fi răniți sau uciși chiar de armele, munițiile și proiectilele sârbești, proiectile și că acest lucru nu se va întâmpla din cauza unei întâmplări nefericite sau a unei conjuncturi sălbatice, ci, într-un fel sau altul, cu elemente de intenționalitate și premeditare.

Refuz să mă gândesc la asta și consider că acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Plecăm întotdeauna de la premisa că Belgradul va respecta cu strictețe aceste promisiuni”, a spus Zaharova.