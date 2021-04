Serbia vaccinează zeci de mii de străini împotriva COVID-19

Zeci de mii de oameni, "turişti pentru vaccinare" s-au îmbulzit în Serbia în ultimele două săptămâni pentru a fi vaccinaţi împotriva COVID-19, într-un moment în care autorităţile locale se confruntă cu un moment dificil în a promova vaccinarea în rândul propriilor rezidenţi.

În jur de 20.000 de cetăţeni străini, cei mai mulţi din ţările învecinate, au intrat în Serbia în ultimele două săptămâni din Martie.

Campania de vaccinare a Serbiei a început în forţă, iar ţara rămâne în continuare un lider mondial în ceea ce priveşte numărul de doze administrate per 100 de oameni. Cu toate astea, dorinţa de vaccinare a început momentan, să scadă substanţial.

Până acum, cetăţeni sârbi au primit în jur de 2.6 milioane de doze de vaccin, dintre care doar un milion sunt a doua doză.

Serbia a primit 15 milioane de doze de vaccin, deşi are o populaţie de sub 7 milioane

Pe 5 aprilie, 500.000 de doze de vaccin Sinopharm au ajuns în ţară, preşedintele Aleksandar Vučić declarând cu această ocazie că încă 13 milioane de doze ale diferitelor vaccinuri urmează să sosească în următoarele luni.

Până acum abordarea "multi-polară" a Serbiei vizavi de vaccinare a funcţionat în favoarea ei. Graţie relaţiei pe care o are cu China şi Rusia, Serbia a reuşit să facă rost de 15 milioane de doze de vaccin: deşi populaţia ţării are puţin sub 7 milioane de oameni.

În plus, cum Serbia nu este încă un membru UE, nu a trebuit să aştepte ca EMA să aprobe vaccniurille Sputnik V sau Sinopharm.

În ciuda accesului privilegiat la vaccinuri, doar un sfert dintre sârbi au acceptat administrarea acestora. Agenţia de ştiri, AFP a anunţat că numărul de vaccinuri administrate în Serbia pe zi, a scăzut la 12.000 - aproape jumătate din cât era în luna februarie.

În aceste condiţii, Serbia a făcut o mutare neobişnuită, oferind vaccinuri cetăţenilor străini din ţară şi imigranţilor. Şi astfel zeci de mii de oameni, îndeosebi din Bosnia şi Herţegovina, şi din Macedonia de nord, au trecut graniţele cauzând haos la punctele vamale. Unii cu programare la vaccinare, dar cei mai mulţi fără.

Cu toate că această decizie a stârnit controverse, mai ales în rândul ONG-uril implicate în lupta împotriva COVID-19, ce au criticat răspunsul autorităţilor sârbe vizavi de pandemie, Prim-ministrul Ana Brnabić a apărat această alegere.

După spusele acesteia, Serbia are 25.000 de doze de Astra Zeneca care ar fi expirat până la începutul lunii aprilie, şi dacă nu ar fi fost administrate cetăţenilor străini, s-ar fi irosit.

Între timp, Serbia se confruntă cu o creştere a mişcării anti-vaccinare. Pe 3 aprilie, câteva sute de oameni s-au adunat la monumentul lui Stefan Nemanja din Belgrad pentru a protesta împotriva restricţiilor.

Cu toată această scădere a interesului pentru vaccinare, guvernul este în continuare în discuţii atât cu China, cât şi cu Rusia pentru a produce vaccinurile Sinopharm şi Sputnik V în Serbia.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal