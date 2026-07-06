FT: Serviciile secrete ale SUA au ajutat dronele ucrainene să evite antiaeriana rusă, în campania de distrugere a rafinăriilor Rusiei

Rafinărie din Moscova, lovită de dronele Ucrainei. Foto: Profimedia Images

Serviciile secrete ale SUA au ajutat armata ucraineană la dirijarea dronelor de atac pe rutele optime și să evite astfel antiaeriana rusă, în campania de atacuri asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice a Rusiei, informează Financial Times (FT), care citează oficiali de rang înalt de la Kiev.

De la începutul anului 2026, rafinăriile ruse au fost lovite de cel puțin 194 de ori de dronele ucrainene, de 11 ori mai multe atacuri, comparativ cu aeeași perioadă a anului trecut.

„Ucraina deține acum avantajul tehnologic, ceea ce îi permite să producă mai multe drone cu rază lungă de acțiune și să crească astfel producția în masă a acestor arme”, a declarat Stefan Meister, șef al programului Eurasia în cadrul Consiliului german de relații externe.

În ultimele luni, Ucraina a crescut semnificativ intensitatea raidurilor cu drone asupra Rusiei. Potrivit Ministerului Apărării al Federației Ruse, 14.195 de drone au fost doborâte deasupra teritoriului țării în luna mai și 17.832 în iunie. Pentru comparație: în ianuarie și februarie, cifrele lunare, publicate oficial de armata rusă, nu depășeau 6 mii de drone distruse.

Per total, de la începutul lui 2026, ministerul rus al Apărării a anunțat doborârea a cel puțin 63.933 de drone ucrainene, în Rusia și teritoriile ucrainene ocupate. În același timp, rușii lansează, din februarie, peste 5.000 de rachete și drone lunar asupra Ucrainei.

Rusia a mobilizat Garda Națională pentru paza benzinăriilor

Ca urmare a atacurilor cu drone ucrainene, rafinarea petrolului în Rusia Centrală s-a oprit efectiv, iar producția rafinăriilor a scăzut la valorile minime, din 2009.

Potrivit datelor Reuters, preluate de The Moscow Times, în luna iunie producția de benzină din Rusia a scăzut cu 25%, ajungând la 85 de mii de tone pe zi, în timp ce consumul de vară este de 110 mii de tone pe zi. În acest context, autoritățile au impus oficial restricții asupra vânzării de combustibil în peste 40 de regiuni, inclusiv teritoriile ocupate ale Ukrainei. În același timp, au venit plângeri legate de întreruperi în aprovizionare, benzinării goale ori închise.

Astfel, criza benzinei din Rusia, provocată de atacurile ucrainene cu drone împotriva infrastructurii militare și petroliere a regimului de la Kremlin, a devenit tot mai gravă în ultimele zile, iar Putin a trimis organizațiile de forță ale statului rus să păzească cozile la benzinării, de frica acutizării situației.

Poliția a fost mobilizată, astfel, non-stop la benzinăriile din regiunea Irkuțk. Autoritățile de la Moscova și din regiunea siberiană se tem de o acutizare a crizei pentru că rușii vin să umple canistre la benzinării.

În Irkuțk, guvernatorul Igor Kobzev a declarat „alertă maximă” din cauza livrărilor insuficente de combustibil.

Autoritățile ruse au mobilizat inclusiv Garda Națională la mai multe stații de alimentare cu combustibil. Forțele de ordine au primit ordin să controleze cozile și să-i oprească pe oameni din a cumpăra benzină cu canistra.