Serviciul Federal de Securitate al Rusiei califică platforma Telegram drept un risc de securitate

1 minut de citit Publicat la 17:24 21 Feb 2026 Modificat la 17:30 21 Feb 2026

Pentru a înlocui Telegram, WhatsApp și alte rețele a fost dezvoltat serviciul național de mesagerie Max în Rusia. Sursa foto: Hepta

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a clasificat platforma online Telegram, utilizată de milioane de persoane în Rusia, drept un risc de securitate, a relatat dpa, conform Agerpres.

Armata rusă a pus în pericol în repetate rânduri viața soldaților prin utilizarea serviciului de mesagerie Telegram pe linia frontului în lupta împotriva trupelor ucrainene, a anunțat FSB sâmbătă, într-un comunicat.

FSB susține că există "informații fiabile potrivit cărora forțele armate și serviciile de informații ale Ucrainei sunt capabile să sustragă informații din serviciul de mesagerie Telegram într-un timp foarte scurt și să le utilizeze în scopuri militare".

Acuzațiile FSB alimentează din nou temerile că rețeaua socială extrem de populară printre ruși ar putea fi închisă în curând în Rusia. Pentru mulți ruși, Telegram este cea mai importantă modalitate de a obține acces neîngrădit la informații.

Aparatul de putere rus a dezvoltat serviciul național de mesagerie Max pentru a înlocui Telegram, WhatsApp și alte rețele.

Noua aplicație și-a atras însă critici, fiind calificată drept un instrument de supraveghere ce furnizează utilizatorilor conținuturi cenzurate și propagandă.

Autoritatea rusă de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, Roskomnadzor, acuză Telegram că nu respectă legislația rusă, inclusiv prin faptul că nu șterge conținutul interzis.

De asemenea, se afirmă că platforma nu ia măsuri suficiente împotriva celor care utilizează în mod abuziv serviciul de mesagerie pentru a comite infracțiuni.

Autoritatea de reglementare a declarat că Telegram trebuie să se asigure că serverele care procesează datele utilizatorilor ruși se află în Rusia, și nu în străinătate.

Telegram a negat în repetate rânduri acuzațiile formulate de autoritățile ruse împotriva sa.