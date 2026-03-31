Sfârșitul „paradisului” din care a fugit Bezos: Statul care taxa săracii de trei ori mai mult decât bogații schimbă regulile

După decenii în care a funcționat ca un adevărat paradis fiscal pentru titanii tehnologiei, statul Washington răstoarnă tabla de joc. Într-o mișcare istorică ce pune capăt unui sistem profund inechitabil, în care cei mai săraci cetățeni plăteau taxe de trei ori mai mari decât cei bogați, a fost adoptată luni „taxa pe milionari”.

Noel Frame, activistă și legiuitor statal, a încercat timp de 15 ani să impoziteze marile averi. Până acum, eforturile sale s-au lovit de influența colosală a companiilor tech. Președintele Microsoft, Brad Smith, a condus personal campanii de lobby de milioane de dolari pentru a bloca orice inițiativă, argumentând că taxarea bogaților va goni companiile din stat.

Tensiunea a fost atât de mare încât actualul guvernator, Bob Ferguson, a refuzat inițial propunerea, preferând tăieri bugetare dureroase care au revoltat sindicatele. „Companiile tech au o influență mult prea mare asupra culturii noastre politice”, spune Frame.

Deficitul bugetar și „Efectul Trump”

Schimbarea radicală de optică a venit pe fondul unui deficit bugetar de miliarde de dolari și a legii „One Big Beautiful Bill Act”, adoptată de Donald Trump vara trecută. Noua legislație federală a tăiat fondurile pentru sănătate și a forțat statele să suporte costuri administrative uriașe, lăsând Washingtonul fără alternative: ori tăia servicii esențiale, ori găsea venituri noi.

Astfel, s-a ajuns la noul impozit pe venit de 9,9% pentru tot ce depășește pragul de un milion de dolari. De data aceasta, comunitatea de afaceri a acceptat măsura, temându-se de o taxă și mai aspră pe cifra de afaceri, care ar fi îngropat spitalele și magazinele alimentare.

Mitul exodului milionarilor

Cea mai mare teamă a criticilor este că bogații vor fugi în state fără impozite, precum Florida. Simbolul acestei temeri este Jeff Bezos, fondatorul Amazon, care a părăsit deja Washingtonul pentru Miami, o mișcare despre care mulți spun că a fost motivată tocmai de evitarea taxelor pe acțiuni introduse anterior.

Totuși, cercetările IRS arată că astfel de cazuri sunt mai degrabă excepții: majoritatea milionarilor se mută pentru familie sau stil de viață. Howard Schultz (Starbucks) a plecat și el spre est, dar a insistat că vrea să fie mai aproape de nepoți la pensie.

Conștientizarea inechității a fost motorul acestei legi. În prezent, în Washington, cei mai săraci 20% din locuitori plătesc 13,8% din venit pe taxe, iar cei mai bogați 1% plătesc doar 4,1%.

„Orașul acesta este putred de bogat”, a declarat primarul Seattle-ului, Katie Wilson, subliniind că resursele există, dar au fost prost distribuite. Deși taxa va fi contestată în instanță, succesul taxelor anterioare pe câștiguri de capital (care au adus venituri triple față de estimări) oferă speranțe susținătorilor.

Exemplul Washingtonului este acum urmărit de alte zece state, inclusiv New York și California, care plănuiesc măsuri similare.