„Și-au șoptit loialitatea față de mine”. Fiul fostului șah al Iranului spune că el este „singurul în măsură” să conducă țara

Reza Pahlavi. sursa foto: Getty

Fiul fostului șah al Iranului, Reza Pahlavi, afirmă că regimul islamic de la Teheran se apropie de final și susține că este „unic poziționat” pentru a conduce o tranziție politică, în contextul protestelor masive reprimate sângeros și al presiunilor tot mai mari asupra autorităților iraniene, scrie The Guardian.

Ambiția sa de a prelua conducerea unui Iran post-islamic vine după săptămâni de proteste în masă, reprimate violent de forțele de securitate, soldate cu mii de morți.

Credibilitatea sa este însă contestată de alți opozanți ai regimului condus de ayatollahul Ali Khamenei, în condițiile în care Reza Pahlavi nu a mai fost în Iran de la fuga familiei sale, la începutul Revoluției Islamice din 1979. Mulți pun sub semnul întrebării nivelul său real de susținere populară, chiar dacă numele său a fost scandat la unele proteste.

Cerând Occidentului să ajute la înlăturarea lui Khamenei, liderul suprem al Iranului, Pahlavi a declarat vineri că regimul este, oricum, sortit colapsului, cu sau fără sprijin extern.

„Poporul iranian întreprinde acțiuni decisive pe teren, și este momentul pentru comunitatea internațională să li se alăture pe deplin”, le-a spus jurnaliștilor, la o conferință de presă la Washington.

El a precizat că implicarea străină nu presupune „trupe pe teren”, ci „intervenții țintite” care ar putea slăbi aparatul represiv al regimului, inclusiv prin vizarea conducerii Gărzilor Revoluționare.

„Ceea ce au nevoie din partea lumii este un sprijin hotărât și țintit, pentru a proteja vieți, a le amplifica vocile și a grăbi prăbușirea care este deja în curs”, a spus el. „Dar vreau să fiu clar: cu sau fără ajutorul lumii, regimul va cădea. Va cădea mai repede și vor fi salvate mai multe vieți dacă lumea își transformă cuvintele în acțiuni”.

Pahlavi a afirmat că 12.000 de protestatari au fost uciși în decurs de 48 de ore, în contextul reprimării sângeroase a demonstrațiilor care au cuprins țara din 28 decembrie. Organizațiile pentru drepturile omului au confirmat cifre mai mici, dar estimează, la rândul lor, mii de victime.

Președintele american Donald Trump a promis că „ajutorul este pe drum” pentru protestatari, dacă regimul va continua să îi ucidă sau va recurge la execuții ale celor reținuți.

Ulterior, el a făcut un pas înapoi, după avertismentele aliaților SUA din Orientul Mijlociu că o intervenție militară ar putea declanșa instabilitate regională. Într-o postare de vineri pe rețeaua sa Truth Social, Trump a mulțumit regimului iranian pentru presupusa anulare a unui val de execuții programate.

„Respect foarte mult faptul că toate spânzurările programate, care urmau să aibă loc ieri (peste 800), au fost anulate de conducerea Iranului. Mulțumesc!”, a scris el.

Reza Pahlavi a vorbit după ce protestatari au scandat numele său și „trăiască șahul” la manifestații recente – o evoluție ironică, având în vedere că regimul monarhic al tatălui său, șahul Mohammad Reza Pahlavi, a fost răsturnat după luni de proteste similare și acuzații de tortură și abuzuri ale drepturilor omului.

Întrebat de The Guardian dacă intenționează să reinstaureze monarhia, el a evitat un răspuns clar, dar a insistat că are „un plan cuprinzător pentru o tranziție ordonată, gata să fie pus în aplicare imediat”. Planul ar include referendumuri pentru stabilirea formei viitorului guvern, însă nu a exclus explicit revenirea la monarhie.

„Sunt singurul în măsură pentru a asigura o tranziție stabilă”, a spus el. „Acesta este verdictul exprimat tare și clar de oameni, în fața gloanțelor”.

El a susținut că „segmente largi” ale forțelor de securitate au refuzat deja să tragă în populație și „și-au șoptit loialitatea față de mine”.

Referindu-se la „legătura dintre mine și poporul iranian” – o formulare care amintește de retorica tatălui său – Pahlavi a declarat: „Este cu mine de la naștere și nu poate fi ruptă, nici măcar în exil”.