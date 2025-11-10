Sindicatele italiene anunţă grevă generală pe 12 decembrie. Meloni ironizează: "Un weekend prelungit şi o grevă nu merg mână în mână"

Foto: Getty Images

Sindicatele italiene din Confederația Generală Italiană a Muncii (CGIL) au decis să convoace o grevă generală pentru 12 decembrie, împotriva legii bugetului elaborate de guvern. Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment sindical desfășurat la Florența, de către Fulvio Fammoni, președintele adunării generale CGIL. La eveniment a participat și Maurizio Landini, secretarul general al sindicatului. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a comentat ironic anunţul, întrebând "În ce zi a săptămânii cade 12 decembrie", scrie RAI News.

"Ne opunem unei legi bugetare defectuoase și tuturor măsurilor care s-au acumulat de-a lungul anilor", a subliniat Fammoni în intervenția sa la Forumul Mandela.

Măsura, a adăugat el, "îi recompensează pe cei mai bogați, nu pe cei mai săraci, stimulează inegalitatea și anticipează o creștere economică practic zero".

"Facem apel la tineri și femei, care plătesc un preț greu, la muncitori și pensionari, să ni se alăture în stradă pe 12 decembrie. Vom organiza manifestații în toate regiunile. Vrem să arătăm că majoritatea țării — cei care o țin pe linia de plutire prin muncă — cer să fie ascultați și să schimbe o logică defectuoasă, pe care nu o mai putem tolera", a declarat Landini, explicând motivele grevei generale.

Premierul Giorgia Meloni a comentat ironic anunțul pe rețelele de socializare, întrebând "în ce zi cade 12 decembrie".

"Nouă grevă generală CGIL împotriva guvernului anunțată de secretarul general Maurizio Landini. În ce zi a săptămânii cade 12 decembrie?", a scris ea pe reţelele sociale.

Observația face aluzie la faptul că data aleasă este o vineri. Meloni criticase greva generală și în urmă cu o lună, spunând că "un weekend prelungit și o grevă nu merg mână în mână".

"Au existat multe comentarii în ultimele ore; unii ne-au întrebat chiar dacă putem schimba ziua. Aș dori să răspund foarte calm: dacă doresc, pot chiar anula greva; pot schimba singuri planul", a fost răspunsul lui Landini.

"Înțeleg că cei care nu au fost niciodată în grevă s-ar putea să aibă dificultăți în a înțelege ce înseamnă o grevă. Repet: atunci când cineva care trebuie să muncească pentru a trăi — într-o țară în care mulți oameni sunt săraci, deși muncesc — decide să intre în grevă, acei oameni renunță la salariul zilei respective.

Unii încearcă să pună sub semnul întrebării greva. Le este frică și încearcă să evite discuțiile de fond, preferând să vorbească despre alte lucruri — despre weekenduri prelungite, despre date — pentru a nu aborda motivele reale. Dacă există un mesaj pe care trebuie să-l transmitem, este acela că nu trebuie să ne fie frică. Dacă cineva are un contract temporar, dacă pensiile au scăzut sau nu sunt plătite la timp, explicați-mi ce mai avem de pierdut, dincolo de ceea ce am pierdut deja", a mai spus el.

Secretarul general a subliniat că "între acum și 12 decembrie este nevoie de o mobilizare amplă — la locurile de muncă, în orașe și în piețe — așa cum s-a făcut în timpul campaniei pentru referendum. Este nevoie de contact direct cu oamenii, de discuții și implicare, explicând clar revendicările noastre: cerem creșteri salariale și majorarea fondurilor pentru asistența medicală publică".

Landini: "Se lucrează la strângerea de semnături pentru o nouă lege populară"

"Solicităm creșterea cheltuielilor pentru sistemul de sănătate publică, pentru reducerea listelor de așteptare și pentru a garanta accesul tuturor la tratament. Potrivit unui raport Istat, peste șase milioane de persoane nu dispun de resursele necesare pentru a-și permite tratamente medicale", a continuat italianul.

Din acest motiv, a explicat Landini, "ne pregătim ca, în zilele următoare, să lansăm o campanie națională de strângere de semnături pentru o nouă lege de inițiativă populară privind asistența medicală publică — un element esențial astăzi".

Apărarea sănătății publice, a adăugat el, "înseamnă creșterea resurselor", subliniind că "media cheltuielilor pentru sănătate în Europa este semnificativ mai mare decât cea din Italia".