Singurul oficial de rang înalt de la Kremlin care s-a pronunțat împotriva războiului a părăsit Rusia

Dmitri Kozak, un aliat vechi al președintelui rus Vladimir Putin, a părăsit Rusia. Foto: Hepta

Dmitri Kozak, asociatul lui Vladimir Putin de la mijlocul anilor 1990 și fost adjunct al șefului de cabinet al administrației prezidențiale ruse, a plecat în Israel după ce a demisionat de la Kremlin, scrie The Moscow Times.

Potrivit surselor publicației, acesta a părăsit Rusia nu pentru propria siguranță, ci pentru a urma un tratament medical. Cu toate acestea, fostul oficial s-a întors acasă de mai multe ori în ultimele două luni.

Înainte de a părăsi funcția la mijlocul lunii septembrie, Kozak i-a scris o scrisoare personală lui Putin în care a criticat atacul Rusiei asupra Ucrainei „în termeni foarte duri”, au remarcat surse. În ciuda acestui fapt, el nu crede că demersul său l-a înfuriat pe Putin și speră să-l vadă curând, a adăugat una dintre cunoștințele fostului oficial. Până la demisia sa, Kozak, în vârstă de 67 de ani, a rămas singura persoană din cercul apropiat al lui Putin care a condamnat războiul și a propus încetarea ostilităților, au declarat anterior surse pentru The New York Times. De asemenea, el a cerut reforma agențiilor de informații și a sistemului judiciar rusesc.

Kozak s-a născut în regiunea Kirovohrad din RSS Ucraineană. A studiat la Universitatea din Leningrad, iar în anii 1990 a lucrat în echipa primarului din Sankt Petersburg, Anatoli Sobchak, unde l-a întâlnit pe Putin. Acesta din urmă l-a invitat pe Kozak să se alăture guvernului când a devenit președinte în 1999. De atunci, a ocupat funcțiile de ministru, trimis prezidențial în Caucaz, viceprim-ministru și șef adjunct al administrației prezidențiale.

Înainte de războiul de amploare din Ucraina, Kozak era responsabil de interacțiunea cu autoproclamatele „LPR” și „DPR” de la Kremlin. De asemenea, a participat la reuniunea Consiliului de Securitate din 21 februarie 2022, unde se decidea recunoașterea formală a acestor „republici”. În cadrul reuniunii, Kozak a criticat conducerea ucraineană, dar apoi i-a cerut lui Putin permisiunea de a răspunde la întrebarea: „Anexarea sau nu a Donbasului”. Este posibil ca remarcile sale ulterioare să fi fost editate din transmisiunea reuniunii. Potrivit surselor Agenției, Kozak s-a pronunțat împotriva acțiunilor militare. După aceasta, a fost practic marginalizat de la chestiunile legate de Ucraina.

În ultimii ani, Kozak a fost responsabil pentru Moldova și Abhazia la Kremlin, dar anul acesta, adjunctul șefului de cabinet al Administrației Prezidențiale, Serghei Kiriyenko, a fost numit supraveghetor al acestor regiuni. Agențiile media au relatat despre posibila transferare a lui Kozak în funcția de trimis prezidențial în Districtul Federal de Nord-Vest sau ombudsman pentru afaceri, dar după ce a părăsit Kremlinul, nu a mai primit nicio funcție.