Siri, asistentul vocal de la Apple, este anchetat de Procuratura din Franţa. Acuzele aduse softului sunt de o mare gravitate. Foto: GettyImages

Procuratura din Franţa a deschis o anchetă împotriva companiei Apple privind colectarea de înregistrări de către asistentul vocal Siri. Softul ar fi înregistrat momente intime şi informaţii private ale utilizatorilor de smartphone, care ar putea fi folosite pentru identificarea acelor oameni, transmite Politico.

Ancheta, condusă de agenția națională de combatere a criminalității cibernetice, OFAC, vine în urma unei plângeri depuse în februarie de ONG-ul francez Ligue des Droits de l’Homme, bazată pe mărturia unui denunțător și fost angajat al unui subcontractant Apple, Thomas Le Bonniec.

Le Bonniec a analizat înregistrările realizate de Siri pentru a îmbunătăți calitatea răspunsurilor asistentului vocal. Aceasta a implicat ascultarea a mii de înregistrări ale utilizatorilor, despre care Le Bonniec a spus că ar putea dezvălui momente intime și informații confidențiale și ar putea fi folosite pentru a identifica utilizatorii.

Ancheta şi-a propus să afle răspunsul la o serie de întrebări. Printre acestea: „câte înregistrări în total au fost efectuate de Apple din 2014? Câte persoane sunt afectate? Unde sunt stocate aceste date?”.

Ce spune Apple

Un reprezentant Apple în Franța a declarat pentru POLITICO: „Apple nu a folosit niciodată datele Siri pentru a crea profiluri de marketing, nu le-a pus niciodată la dispoziție pentru publicitate și nu le-a vândut niciodată nimănui, indiferent de motiv”.

Le Bonniec a adus cazul în fața procurorului francez după ce a apelat fără succes la autoritățile de protecție a datelor. Printre acestea s-au numărat CNIL din Franța și omologul său irlandez, Comisia pentru Protecția Datelor (DPC), autoritatea responsabilă pentru giganții tehnologici americani în conformitate cu legislația UE privind confidențialitatea. DPC a închis un caz în 2022 fără a deschide o anchetă.

Plângerea din februarie a deschis, de asemenea, calea pentru o acțiune colectivă în curs de desfășurare în Franța. Aceasta a fost inspirată de o acțiune colectivă din Statele Unite, în care Apple a fost acuzată de înregistrarea conversațiilor private fără știrea consumatorilor.

Apple a fost de acord în decembrie 2024 să soluționeze cazul pentru 95 de milioane de dolari. Compania a negat orice faptă ilegală. Într-o postare pe blog din ianuarie, Apple a declarat că nu va păstra „înregistrări audio ale interacțiunilor cu Siri, cu excepția cazului în care utilizatorul își dă acordul în mod explicit”.