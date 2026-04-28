Șoc pe piața muncii, la Londra: Jumătate dintre joburi sunt în pericol din cauza AI. Avertismentul primarului

Aproape jumătate dintre locurile de muncă din Londra sunt amenințate de inteligența artificială, iar femeile vor fi cele mai afectate.

Potrivit unui raport recent publicat de Primăria Londrei, aproape jumătate dintre angajații capitalei britanice ar putea vedea cum inteligența artificială generativă le transformă radical activitatea zilnică.

Aproape 50% din forța de muncă a Londrei ocupă roluri în care sarcinile lor ar putea fi preluate sau modificate de inteligența artificială, iar capitala, și în special femeile, sunt mult mai expuse acestui fenomen decât orice altă regiune din Regatul Unit, conform datelor oficiale, preluate de Euronews.

În cifre concrete, aproximativ 2,4 milioane de oameni din Londra lucrează în meserii clasificate drept „expuse la AI generativ”, ceea ce reprezintă 46% din forța de muncă a orașului, semnificativ mai mult față de media națională de 38%.

„În multe cazuri, este mai probabil ca AI să transforme rolurile decât să le înlocuiască cu totul, schimbând mixul de sarcini, competențe și judecata necesară la locul de muncă”, a declarat primarul Londrei, Sadiq Khan. „În alte situații, unde AI reprezintă o amenințare reală pentru joburi, trebuie să fim vigilenți și gata să răspundem rapid oricăror efecte negative asupra pieței muncii”, a adăugat acesta.

Riscuri inegale pentru angajați

Impactul inteligenței artificiale nu este însă distribuit uniform. Raportul identifică mai multe grupuri de populație care se confruntă cu o expunere disproporționată:

Femeile - Acestea reprezintă aproape 60% dintre angajații din rolurile cu cea mai mare expunere, din cauza prezenței lor masive în sectoarele administrativ și de servicii pentru clienți, unde capacitățile AI sunt cele mai avansate. Circa 8% dintre femeile care lucrează în Londra se află în categoria de risc maxim, față de doar 4% în cazul bărbaților.

Tinerii - Angajații tineri sunt, de asemenea, mai vulnerabili. Aproximativ 52% dintre cei cu vârste între 16 și 29 de ani ocupă joburi cu expunere ridicată la AI, comparativ cu 39% în cazul persoanelor de peste 50 de ani.

Etnia - Expunerea variază și în funcție de originea etnică. Angajații de etnie asiatică tind să aibă cea mai mare expunere, în timp ce lucrătorii de culoare au cea mai mică expunere, de aproximativ 34%.

O îngrijorare majoră vizează locurile de muncă de tip „entry-level”, care servesc drept rampă de lansare pentru carierele profesionale. Raportul avertizează că, dacă aceste oportunități pentru începători dispar din cauza automatizării, căile de avansare s-ar putea bloca, reducând în timp numărul de specialiști pregătiți pentru rolurile de nivel mediu și senior.

Care sunt joburile cele mai vizate

Raportul împarte meseriile în patru niveluri de risc, în funcție de cât de mult din activitatea lor poate fi realizată deja de instrumentele AI:

Risc maxim - Aproximativ 313.000 de angajați (6% din totalul Londrei) au roluri care constau aproape în întregime din sarcini pe care AI le-ar putea face deja astăzi. Aici intră contabilii primari, managerii de salarizare, operatorii de date și recepționerii. În sectorul administrativ și de secretariat, 61% dintre angajați sunt în această categorie.

Risc semnificativ - Alți 748.000 de lucrători (14%) ocupă roluri cu expunere mare, dar neuniformă, cum ar fi dezvoltatorii software, contabilii autorizați și analiștii financiari.

Risc minim - La polul opus se află cei din domeniul îngrijirii, construcțiilor și meseriilor care necesită prezență fizică și dexteritate manuală.

Cum reacționează mediul de afaceri

Adoptarea inteligenței artificiale de către companii a crescut spectaculos într-un timp foarte scurt. Dacă la sfârșitul anului 2023 doar 7-9% dintre firmele britanice foloseau AI, până în martie 2026 ponderea acestora a sărit la un interval cuprins între 26% și 35%.

Până în prezent, cel mai mare impact a fost transformarea sarcinilor, nu eliminarea posturilor. Aproximativ 28% dintre companiile care folosesc AI spun că se concentrează pe recalificarea personalului actual. Totuși, apar și primele semne de alarmă:

5% dintre firmele britanice care utilizează AI (și 7% în cazul celor mari) spun că au redus deja numărul total de angajați ca urmare directă a implementării tehnologiei.

Privind spre viitor, 11% dintre companii admit că înlocuirea angajaților face parte din strategia lor, iar 17% se așteaptă ca AI să le reducă forța de muncă pe parcursul anului 2026.

Ca răspuns la aceste provocări, Sadiq Khan a lansat la începutul acestui an „Grupul de lucru pentru AI și locuri de muncă din Londra”. Această inițiativă reunește angajați, patronate și cercetători pentru a analiza transformările de pe piața muncii și pentru a stabili de ce sprijin au nevoie londonezii pentru a ține pasul cu noile tehnologii.