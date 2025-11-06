Șoigu spune că rușii ar trebui încurajați să „plece benevol și cu bucurie” în Siberia: „În era sovietică, statul a creat condiții”

2 minute de citit Publicat la 18:28 06 Noi 2025 Modificat la 18:28 06 Noi 2025

Foto: Profimedia Images

Serghei Șoigu, unul dintre cei mai apropiați acoliți ai lui Vladimir Putin, spune că regimul ar trebui să se concentreze pe industrializarea și dezvoltarea Siberiei, iar rușii ar trebui „încurajați” să se mute în regiunile îndepărtate ale Rusiei, relatează The Moscow Times. Șoigu spune că rușii trebuie încurajați să „se mute voluntar și cu bucurie în Siberia” pentru a o dezvolta.

„În Imperiul Rus (1701-1918) și în timpul erei sovietice (1922-1991), statul a căutat să creeze condiții care să încurajeze cetățenii să se mute voluntar și cu bucurie în Siberia pentru a construi și dezvolta economia națională”, a spus oficialul regimului Putin.

Potrivit lui Șoigu, sistemul de sprijin pentru cetățenii care ar trebui trimiși în Siberia ar trebui să fie cuprinzător: scutiri de taxe și preferințe administrative pentru întreprinderi, precum și stimulente sociale pentru lucrători. „Un specialist vine să lucreze în Siberia și primește un credit ipotecar și un credit auto fără dobândă. După ce locuiește și lucrează timp de zece ani, împrumutul este rambursat automat. Acesta este un mecanism bun de stimulare”, a explicat el.

În același timp, autoritățile pregătesc măsuri pentru combaterea depopulării Siberiei. Conform strategiei actualizate de dezvoltare regională până în 2035, mai multe ministere au fost însărcinate cu stabilizarea populației Districtului Federal Siberian. Planul este de a reduce mortalitatea, de a aborda deficitul de forță de muncă - inclusiv în sectorul social - și de a stimula revenirea rușilor din străinătate.

Din 1991, populația Siberiei a scăzut cu 12% - doar Orientul Îndepărtat a pierdut mai mult. Regiunea găzduiește în prezent 16,48 milioane de oameni (11,29% din populația Rusiei). Aproximativ 287.000 de locuitori activi din punct de vedere economic părăsesc regiunea anual. Declinul demografic din anii 1990 agravează situația: până în 2030, numărul persoanelor cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani ar putea scădea cu încă 20%.

Anterior, Serghei Karaganov, un alt oficial al lui Putin, declara că „călătoria europeană de trei sute de ani a Rusiei s-a încheiat” și a cerut revenirea concentrării pe dezvoltare în Siberia. El a propus trimiterea veteranilor care au luptat împotriva Ucrainei pentru a construi o „nouă Rusie siberiană”, amintind că colectivele de muncă s-au format într-un mod similar pe calea ferată trans-siberiană și pe linia principală Baikal-Amur.

Potrivit acestuia, mulți luptători „vor rămâne acolo și vor deveni siberieni”. Karaganov a anunțat că lucrează la proiectul „Eastern Current 2.0” („Siberizarea Rusiei”) împreună cu oameni de știință, companii și personalități publice. Accentul se pune pe dezvoltarea coridoarelor Nord-Sud, care sunt menite să conecteze Rusia prin Siberia cu țările asiatice.