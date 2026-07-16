Soldați francezi și germani vor participa pentru prima dată împreună la „Poker”. Exercițiul militar nuclear va avea loc vineri

1 minut de citit Publicat la 13:58 16 Iul 2026 Modificat la 13:58 16 Iul 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Image

Militarii germani urmează să participe pentru prima oară la exerciții militare nucleare, alături de soldați francezi, în cadrul exercițiului militar „Poker” care va avea loc în această toamnă, conform unui oficial guvernamental german, relatează Politico.

Decizia este un nou pas important în cooperarea militară și de descurajare nucleară franco-germană.

Friedrich Merz și Emmanuel Macron urmează să agreeze exercițiul comun în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate și Apărare Franco-German. El va fi organizat la baza aeriană Noervenich, în Germania, vineri.

„Există mai multe acorduri care trebuie agreate” în domeniul descurajării nucleare, a spus oficialul citat.

„Printre altele, se va agrea, foarte probabil, că soldații germani vor participa pentru prima dată la un exercițiu nuclear francez, la toamnă”.

Într-un discurs emblematic din martie, Macron spunea că mai multe țări europene, inclusiv Germania, au fost de acord să crească cooperarea cu Franța în domeniul descurajării nucleare.

Opțiunile pentru această nouă cooperare consolidată includ participarea la „Poker”, exercițiu în cadrul căruia se simulează bombardamente nucleare aeriene, folosindu-se avioanele franceze Rafale, capabile să transporte încărcătură nucleară.

Un oficial de la Paris a sugerat și că Franța și Germania se vor pune de acord să avanseze discuțiile în domeniul nuclear, săptămâna aceasta.

Discuțiile tot mai intense pe temă vin în contextul în care apărarea americană devine tot mai nesigură, iar America lui Trump pare să continue atacurile contra aliaților ei europeni.