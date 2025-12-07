Antena 3 CNN Externe Soldaţii din Benin au anunţat la televizor că au dat o lovitură de stat. Focuri de armă s-au auzit în reşedinţa preşedintelui

Soldaţii din Benin au anunţat la televizor că au dat o lovitură de stat. Focuri de armă s-au auzit în reşedinţa preşedintelui

Adrian Dumitru
1 minut de citit Publicat la 12:02 07 Dec 2025 Modificat la 12:02 07 Dec 2025
soldaţi africani
Foto: Captură Twitter

Reprezentanţii armatei din ţara vest-africană Benin au anunţat, la televiziunea naţională, că au preluat puterea politică şi că l-au demis pe preşedintele Patrice Talon, relatează BBC.

Conform ambasadei franceze din Benin, focuri de armă s-au auzit în apropierea reşedinţei prezidenţiale. Soldaţii au anunţat, la televiziune, suspendarea constituţiei şi închiderea graniţelor şi spaţiului aerian.

Conform acestora, ţara va fi condusă „provizoriu” de locotenent-colonelul Tigri Pascal, printr-un „consiliu militar de tranziţie”.

Soldaţii au justificat lovitura de stat spunând că nu sunt de acord cu felul în care a fost administrată ţara de preşedintele Talon. Patrice Talon, în vârstă de 67 de ani, urma să-şi încheie mandatul în 2026, iar noi alegeri erau programate pentru luna aprilie.

Talon, un afacerist cunoscut după porecla „regele bumbacului”, a ajuns la putere după ce a câştigat alegerile din 2016 şi după ce a fost reales în 2021. El promisese că nu va candida pentru un nou mandat şi îşi numise deja un „succesor”.

Lovitura de stat din Benin vine la puţin peste o săptămână după ce o altă ţară vest-africană - Guineea-Bissau - a trecut printr-un episod similar. Umaro Sissoco Embalos a fost dat jos de la putere tot de armată. Loviturile de stat militare au devenit tot mai frecvente în regiune în ultimii ani - Burkina Faso, Guineea, Mali şi Niger sunt toate conduse de guverne militare.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Benin africa Africa de Vest dictatură militară lovitura de stat

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close