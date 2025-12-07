Soldaţii din Benin au anunţat la televizor că au dat o lovitură de stat. Focuri de armă s-au auzit în reşedinţa preşedintelui

Foto: Captură Twitter

Reprezentanţii armatei din ţara vest-africană Benin au anunţat, la televiziunea naţională, că au preluat puterea politică şi că l-au demis pe preşedintele Patrice Talon, relatează BBC.

Conform ambasadei franceze din Benin, focuri de armă s-au auzit în apropierea reşedinţei prezidenţiale. Soldaţii au anunţat, la televiziune, suspendarea constituţiei şi închiderea graniţelor şi spaţiului aerian.

Conform acestora, ţara va fi condusă „provizoriu” de locotenent-colonelul Tigri Pascal, printr-un „consiliu militar de tranziţie”.

‼️?‼️Urgent-vers Coup d'Etat au Bénin ? : Des tirs à balles réelles ont retenti à 7h10 dans les environs de la Présidence, créant un climat de psychose parmi la population avoisinante. Quelques blessés auraient été signalés du côté de l’armée. Pour l'instant, l'armée déclare… pic.twitter.com/rUqmsRM6NH — Reporter.cd (@Reportercd1) December 7, 2025

Soldaţii au justificat lovitura de stat spunând că nu sunt de acord cu felul în care a fost administrată ţara de preşedintele Talon. Patrice Talon, în vârstă de 67 de ani, urma să-şi încheie mandatul în 2026, iar noi alegeri erau programate pentru luna aprilie.

Talon, un afacerist cunoscut după porecla „regele bumbacului”, a ajuns la putere după ce a câştigat alegerile din 2016 şi după ce a fost reales în 2021. El promisese că nu va candida pentru un nou mandat şi îşi numise deja un „succesor”.

Lovitura de stat din Benin vine la puţin peste o săptămână după ce o altă ţară vest-africană - Guineea-Bissau - a trecut printr-un episod similar. Umaro Sissoco Embalos a fost dat jos de la putere tot de armată. Loviturile de stat militare au devenit tot mai frecvente în regiune în ultimii ani - Burkina Faso, Guineea, Mali şi Niger sunt toate conduse de guverne militare.