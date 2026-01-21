Soldații ruși, ținuți șase săptămâni la distanță de o ”armă secretă” de mărimea unei mașini de tuns iarba: ”Nici nu și-au dat seama”

Vehiculul terestru fără pilot este echipat cu o mitralieră grea M2 Browning de calibru .50 și este operat de la distanță. Foto: Profimedia Images

Pentru mai bine de o lună și jumătate, trupele ruse aflate pe linia frontului din estul Ucrainei nu au reușit să avanseze. Zi după zi, înaintările lor au fost blocate de foc continuu de mitralieră. Nici măcar ceața densă nu i-a ajutat, scrie The Telegraph.

Din exterior, părea că poziția este apărată de zeci de soldați ucraineni, amplasați în mai multe puncte. În realitate, apărarea era asigurată de o singură „armă secretă” a Corpului 3 Armată: DevDroid TW 12.7.

Vehiculul terestru fără pilot, de dimensiunea unei mașini de tuns iarba, este echipat cu o mitralieră grea M2 Browning de calibru .50 și este operat de la distanță, chiar și de la 24 de kilometri. Poate traversa un teren dificil cu o viteză de aproximativ 7 km/h, fie prin control direct, fie cu ajutorul unui sistem de ghidaj automat bazat pe inteligență artificială.

”Astfel de mașini vor schimba modul în care se poartă luptele”

Comandantul unității a declarat pentru The Telegraph că această misiune marchează un moment de cotitură în războiul modern, demonstrând că atacurile repetate pot fi respinse fără ca vreun soldat să fie expus pericolului.

„Fiecare zi de luptă înseamnă, practic, o reinventare a războiului. Conflictul din Ucraina este primul război modern, cu adevărat tehnologic”, a explicat Mykola „Makar” Zinkevych, comandantul Companiei de Asalt NC-13. „Astfel de mașini vor schimba modul în care se poartă luptele.”

Compania NC-13, parte a Corpului 3 Armată, este specializată în utilizarea vehiculelor terestre autonome. Potrivit lui Zinkevych, DevDroid TW 12.7 a fost folosit din mai multe poziții, timp de 45 de zile, într-o zonă a cărei locație rămâne confidențială. La fiecare două zile, robotul era retras temporar pentru mentenanță și realimentare cu muniție, operațiuni realizate de o echipă aflată la aproape patru kilometri de linia frontului.

Rolul său era clar: să mențină presiunea constantă asupra inamicului, să descurajeze atacurile și să protejeze forțele ucrainene din spate.

Este controlat de la o distanță de până la 24 km

Robotul are o rază operațională de până la 24 de kilometri și este controlat în principal prin semnal radio. În paralel, inteligența artificială îi permite să se deplaseze autonom pe câmpul de luptă. Imaginile publicate arată vehiculul traversând terenuri accidentate și deschizând foc rapid asupra pozițiilor rusești.

„Inamicul a exercitat presiune ofensivă zilnică”, a precizat Zinkevych, care a spus că fiecare încercare de înaintare a fost respinsă.

În ultimele săptămâni, trupele ruse au încercat să profite de condițiile meteo nefavorabile, ceață, ploaie, ninsoare, pentru a se infiltra în grupuri mici. Vizibilitatea redusă a îngreunat recunoașterea aeriană ucraineană, însă DevDroid TW 12.7 a compensat acest dezavantaj.

„Până la final, inamicul nu a realizat că acolo se afla un vehicul terestru fără pilot”

Poziții care, în mod normal, ar fi necesitat între trei și șase soldați au fost apărate de un singur robot. „Oriunde este posibil să înlocuim un soldat cu un vehicul fără pilot, trebuie să o facem”, a spus comandantul.

Potrivit lui Zinkevych, forțele ruse nu și-au dat seama, timp de săptămâni întregi, că poziția respectivă nu era ocupată de soldați. „Până la final, inamicul nu a realizat că acolo se afla un vehicul terestru fără pilot. Nu au existat interceptări de informații electronice, iar robotul nu a fost lovit.”

La fiecare sesiune de mentenanță, care dura aproximativ patru ore, echipa tehnică se ocupa de verificarea armamentului, reîncărcarea muniției și alimentarea bateriilor.

Fondată în septembrie 2025, Compania NC-13 își propune anul acesta extinderea masivă a utilizării vehiculelor terestre autonome, atât în apărare, cât și în atac. Alte versiuni ale robotului, inclusiv unele echipate cu lansatoare de grenade, au fost deja aprobate pentru utilizare pe front.

„Cererea pentru aceste sisteme este uriașă”, a concluzionat Zinkevych. „Roboții nu sângerează.”