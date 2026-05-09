Sondaj în SUA: Republicanii și democrații sunt de acord asupra unei mari probleme electorale

Noile rezultate din sondajul The Politico Poll sunt clare: 72% dintre americani spun că există prea mulți bani în politică. FOTO: Profimedia images

Americanii cred că banii controlează mai mult sistemul politic decât ar fi normal — o preocupare care traversează liniile de partid, pe fondul faptului că se preconizează că cheltuielile din alegerile de la jumătatea mandatului vor doborî din nou recorduri, potrivit Politico.

Noile rezultate din sondajul The Politico Poll sunt clare: 72% dintre americani spun că există prea mulți bani în politică, în timp ce doar 5% sunt în dezacord. Indiferent de apartenența politică, majorități consistente consideră că miliardarii au o influență disproporționat de mare asupra politicii americane și că banii din partea grupurilor de interese ar trebui restricționați, fiind văzuți mai degrabă ca o formă de corupție decât ca libertate de exprimare. Aproape jumătate dintre respondenți spun că alegătorii au prea puțină putere.

Banii din afara sistemului politic tradițional nu dau semne că încetinesc. Noi grupuri legate de inteligență artificială, criptomonede și alte industrii emergente intră rapid în arena politică, investind milioane în alegeri primare competitive pentru a influența cine ajunge la Washington. Fiecare dintre ultimele trei cicluri electorale de la jumătatea mandatului a stabilit noi recorduri de cheltuieli, iar compania de monitorizare a reclamelor AdImpact estimează că publicitatea politică va atinge din nou un nivel record, de 10,8 miliarde de dolari.

„Acest tip de cheltuieli astronomice erodează încrederea oamenilor în sistemul nostru de guvernare. Cred că oamenii caută cu adevărat schimbări pentru a reduce și limita acest nivel exagerat de cheltuieli”, a declarat Michael Beckel, director pentru reformă în domeniul banilor în politică la Issue One, o organizație non-profit de advocacy.

Sondajul sugerează că mulți americani văd această influență ca fiind exercitată în detrimentul alegătorilor, ceea ce ridică îngrijorări nu doar legate de corectitudine, ci și de sănătatea întregului sistem democratic.

Totuși, există unele diferențe între partide, democrații având în general cele mai puternice opinii împotriva banilor în politică. În același timp, persoanele care nu votează au fost mai predispuse să răspundă „nu știu” la aceste întrebări, ceea ce a redus proporția totală a americanilor critici față de influența banilor, comparativ cu alegătorii lui Harris și Trump.

Indiferent de partid, aproape 3 din 4 americani sunt de acord cu afirmația „Există prea mulți bani în politica americană”, în timp ce majoritatea celorlalți nu au o opinie fermă.

Majoritatea americanilor cred că banii influențează rezultatele alegerilor

De asemenea, aceștia consideră că banii au o influență puternică. Majoritatea cred că pot influența rezultatul alegerilor — 39% spun că banii pot chiar „cumpăra” rezultatul, iar alți 34% spun că îl pot influența, dar nu îl pot cumpăra direct. Această percepție reflectă realitatea din campaniile electorale, unde donatori bogați și grupuri externe investesc milioane în curse competitive, adesea prin mecanisme care permit contribuții nelimitate și amplificarea vocilor unor grupuri restrânse.

Există însă o diferență între partide: alegătorii lui Trump tind să creadă mai des că banii doar influențează rezultatul, fără să-l poată cumpăra, în timp ce alegătorii lui Harris sunt mai predispuși să considere că rezultatele pot fi cumpărate.

Când sunt întrebați câtă influență au diferite grupuri asupra politicii, aproximativ jumătate spun că alegătorii au prea puțină putere — mult mai mult decât cei care spun că au prea multă sau suficientă influență.

În același timp, 6 din 10 spun că miliardarii au prea multă influență asupra politicii americane — opinie mai răspândită în rândul democraților (75% dintre alegătorii lui Harris), comparativ cu 55% dintre alegătorii lui Trump. De asemenea, mulți respondenți consideră că partidele politice, grupurile de interese și guvernele străine au o influență excesivă, mult peste numărul celor care cred contrariul.

Preocuparea față de banii din partea grupurilor de interese este foarte puternică. Nu doar că două treimi dintre americani spun că există prea mulți astfel de bani în politică, dar o majoritate (53%) consideră că acești bani reprezintă o formă de corupție și ar trebui reglementați mai strict, în loc să fie protejați ca libertate de exprimare, așa cum susține o interpretare juridică conservatoare. Această opinie este împărtășită inclusiv de 56% dintre alegătorii lui Trump.

Americanii cred că banii contează mai mult decât ideile

Banii joacă un rol major în alegeri — de la reclame, la evenimente de campanie și angajarea echipelor, până la decizia de a candida sau nu.

Americanii sunt conștienți de acest lucru și exprimă un scepticism larg privind modul în care sunt decise alegerile. Majoritatea respondenților consideră că, de fapt, câștigă candidatul cu cei mai mulți bani, nu cel cu cele mai populare idei.

Această opinie este mult mai răspândită în rândul democraților: peste jumătate dintre alegătorii lui Harris din 2024 cred că banii decid alegerile, comparativ cu puțin peste o treime dintre alegătorii lui Trump.