Spital de copii bolnavi de cancer din Kiev, lovit de o rachetă lansată de ruşi | Un copil a murit, iar alţi doi au fost răniţi

Spitalul situat în zona capitalei Kiev ar fi fost lovit de o rachetă lansată de forţele ruse, iar în urma exploziei un copil a murit, iar alţi doi au fost răniţi.

De asemenea, alte două persoane adulte au fost rănite şi au avut nevoie de îngirjiri medicale.

They shot at Kyiv’s children’s hospital!!One child dead and 4 are injured! #WarCrimes #RussiaUkraineWar https://t.co/bcABHzsLPw