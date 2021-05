21 de sportivi au murit îngheţaţi la un ultramaraton din China

Potrivit presei locale, ultramaratonul de 100 de km a început sâmbătă din zona râului Galben, provincia Gansu, China, cunoscută pentru stâncile și coloanele sale stâncoase.

Din imaginile postate pe contul de socializare al sitului din zona Yellow River Stone Forest din Jingtai, un județ aflat sub jurisdicția orașului Baiyin, reise că alergătorii au început cursa purtând tricouri şi pantaloni scurţi.

În jurul prânzului însă, o porțiune muntoasă de pe traseu a fost lovită de grindină, ploaie și furtuni care au provocat scăderea temperaturilor la cote extreme, au declarat duminică oficialii din Baiyin.

Când a văzut că vremea este rea unul din sportivi a renunţat la cursă.

„La început am regretat un pic, crezând că ar fi putut fi doar o ploaie care avea să treacă, dar când am văzut vânturile puternice și ploile mai târziu prin fereastra camerei mele de hotel, m-am simțit atât de norocos am luat decizia asta", a declarat sportivul care astfel şi-a salvat viaţa.

Din păcate, restul de 21 de alergători au sfârșit îngheţaţi, din cauza temperaturilor extreme.

La faţa locului s-au deplasat peste 1.200 de salvatori, ajutați de drone cu imagini termice, detectoare radar și echipamente de demolare, potrivit presei de stat.

Operațiunea a fost îngreunată de o alunecare de teren, potrivit ndtv.com.

Din cele 172 de persoane care au participat la cursă, 151 de participanți au fost confirmați duminică în viaţă.

