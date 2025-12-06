Starmer, Macron și Merz se întâlnesc cu Zelenski la Londra, după negocierile americano-ucrainene din Florida

1 minut de citit Publicat la 17:08 06 Dec 2025 Modificat la 17:08 06 Dec 2025

Starmer, Macron, Merz și Zelenski se întâlnesc luni la Londra. Foto: Hepta

Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar la întâlnire vor participa președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.

Discuțiile în acest format sunt dedicate eforturilor de a încheia războiul purtat de Rusia în Ucraina, notează Agerpres, care citează agenția germană DPA.

Conform sursei citate, premierul britanic va exprima sprijinul Londrei față de Ucraina în cadrul întâlnirii.

Starmer susține că Ucraina trebuie să-și decidă singură viitorul și că o viitoare forță de menținere a păcii va juca un rol vital în garantarea securității acestei țări.

Întâlnirea de la Londra vine după discuțiile între reprezentanții Washingtonului și ai Kievului, purtate în Florida și menite să contribuie ducă la oprirea luptelor și la o formulă de compromis în ceea ce privește securității post-conflict pentru Ucraina.

Cu aproape două săptămâni în urmă, cei patru lideri au participat prin videoconferință la reuniunea "Coaliției voluntarilor".

"Coaliția voluntarilor" pentru Ucraina susține forța de menținere a păcii de care Rusia nu vrea să audă

Aceasta a fost convocată de Starmer și Macron, în scopul dotării Europei cu o forță de menținere a păcii ce va putea fi desfășurată în Ucraina în cazul unei încetări a focului.

Rusia respinge desfășurarea de forțe occidentale în Ucraina, după o eventuală încetare a focului.

Pacea, în sine, este deocamdată o perspectivă îndepărtată pentru Kiev, în contexul în care Rusia a lansat vineri noaptea un nou atac masiv cu rachete și drone.

Președintele Zelenski a afirmat că infrastructura energetică a țării a fost principala țintă pentru sute de drone și circa 50 de rachete rusești.

"Coaliția voluntarilor" este formată din 31 de țări, inclusiv România.

Membrii săi au promis un sprijin consolidat pentru Ucraina în fața agresiunii ruse.

Grupul este condus de Regatul Unit și Franța, fiind constituit în martie anul curent, după un alt summit la Londra, desfășurat sub dezideratul "Securizarea viitorului nostru".