Statul italian obligat să plătească daune unui ONG implicat în operaţiunea de salvare a migranţilor. Reacţia dură a premierului italian

Tribulanul din Catania a decis ca ordinul de reţinere împotriva navei Sea-Watch 5 să fie revocat şi obligă statul italian să plătească despăgubiri în valoare de 76.000 de euro. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Miercuri Tribulanul din Catania a decis ca ordinul de reţinere împotriva navei Sea-Watch 5 să fie revocat şi obligă statul italian să plătească despăgubiri în valoare de 76.000 de euro. Mandatul de sechestru al navei fusese emis după o operațiune de salvare în care au fost implicate 18 persoane, inclusiv doi copii, pe 25 ianuarie.

„Ordinul de reținere împotriva navei Sea-Watch 5 a fost revocat. Ieri, tribunalul din Catania a decis să suspende ordinul de reținere de 15 zile și amenda aferentă. Ne vom întoarce în curând în centrul Mediteranei”, a scris ONG-ul pe canalele sale de socializare. Ordinul de reținere a fost emis după o operațiune de salvare în care au fost implicate 18 persoane, inclusiv doi copii, pe 25 ianuarie, Catania fiind desemnată drept port sigur, relatează Rainews.

Operațiunea, explică ONG-ul, a avut loc în apele internaționale, în zona SAR libiană, iar măsura de sechestru a fost impusă aparent de autoritățile italiene, deoarece nava nu a comunicat autorităților libiene pozițiile sale de salvare. Această decizie a fost luată de Sea-Watch 5, explică ONG-ul, din cauza „încălcărilor continue ale drepturilor omului”. Ieri, tribunalul din Palermo a decis că ONG-ul Sea Watch trebuie să fie despăgubit de stat cu peste 76.000 de euro pentru reținerea uneia dintre navele sale în iunie 2019. Episodul se referă la cazul legat de comandantul de atunci al navei Carola Rackete, care pe 29 iunie a acelui an a forțat blocada navală a insulei Lampedusa pentru a debarca 42 de migranți pe insulă.

Statul italian va trebui acum să ramburseze cheltuielile de capital documentate, efectuate între octombrie și decembrie 2019, inclusiv taxele portuare și de agenție, combustibilul pentru menținerea navei în funcțiune și onorariile juridice.

Premierul Italiei Giorgia Meloni a postat un videoclip pe rețelele sociale pentru a comenta o decizie „care te lasă literalmente fără cuvinte” și a întrebat: „ Dar este treaba magistraților să aplice legea sau să-i recompenseze pe cei care se laudă că o încalcă? ” Premierul Italiei a mai adăugat: „Cealaltă întrebare pe care mi-o pun este ce mesaj încearcă să transmită prin această lungă serie de decizii obiectiv absurde. Că guvernul nu are voie să încerce să combată imigrația ilegală în masă, că indiferent de legea adoptată și de procedurile desfășurate, un segment politizat al sistemului judiciar este gata să se pună în cale? Suntem deosebit de încăpățânați și vom face tot ce este necesar pentru a ne apăra granițele și siguranța cetățenilor noștri”.

Nava a fost reținută în perioada 12 iulie- 19 decembrie 2019. Imediat după reținere, Sea Watch a depus o obiecție la Prefectul din Agrigento pe 21 septembrie. Prefectul nu a răspuns, iar acest lucru, conform legii aplicabile în cazuri similare, ar fi dus la o acceptare tacită, ceea ce înseamnă că sechestrul ar fi încetat automat. Nava a rămas reținută până când, în urma unui apel urgent, tribunalul din Palermo a dispus restituirea sa pe 19 decembrie 2019.

„ Compensația acordată Sea-Watch, legată de afacerea Rackete, demonstrează încă o dată că nesupunerea civilă este orice altceva decât aroganță , ci mai degrabă protejarea dreptului internațional împotriva atacurilor celor care abuzează de pozițiile lor de putere pentru a-l călca în picioare, în detrimentul drepturilor și libertăților tuturor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Sea-Watch, Giorgia Linardi. „În timp ce trupurile victimelor invizibile din ultimele săptămâni reapar pe străzile Italiei, guvernul, în loc să acționeze pentru a preveni viitoare tragedii, identifică încă o dată ONG-urile drept inamicul care trebuie distrus. Noi, spre deosebire de ele, nu ne uităm în altă parte. Unii numesc asta aroganță, alții numesc asta dreptate.”

„La reacția noastră”, a adăugat acesta, „la anunțul așa-numitei blocade navale, partidul Frații Italiei a răspuns cu intimidare: «Gata cu aroganța anumitor ONG-uri». Totuși, ceea ce ei numesc aroganță a fost recunoscut de instanțele competente drept respect pentru dreptul internațional .”