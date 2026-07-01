“Steagul ucrainean la Sevastopol va face Rusia să accepte că imperiul a murit”. Kasparov spune care e condiția pentru instaurarea păcii

3 minute de citit Publicat la 16:24 01 Iul 2026 Modificat la 17:28 01 Iul 2026

Liderul opoziției ruse a susținut că există un test simplu pentru a verifica dacă un politician rus este cu adevărat pro-occidenta. FOTO: Hepta

Garry Kasparov a avertizat că victoria Ucrainei este singura cale către o pace durabilă în Europa și singura șansă reală ca Rusia să înceapă să revină în lumea civilizată, potrivit kyivpost.com.

Kasparov, al 13-lea campion mondial la șah, reprezentant al opoziției ruse și membru al Platformei pentru Dialog cu Forțele Democratice Ruse în Exil din cadrul PACE, a făcut aceste declarații într-un interviu acordat publicației de advocacy Euroscope.

Liderul opoziției ruse a susținut că există un test simplu pentru a verifica dacă un politician rus este cu adevărat pro-occidental: acesta trebuie să afirme fără ezitare că războiul purtat de Moscova este unul criminal, că Vladimir Putin este ilegitim și că Crimeea aparține Ucrainei.

„Mulți încă se împiedică și astăzi atunci când trebuie să spună că Crimeea este ucraineană”, a remarcat Kasparov.

Pentru Kasparov, sarcina strategică a lumii democratice este clară: să ajute Ucraina să câștige.

„Victoria Ucrainei este o condiție obligatorie pentru instaurarea păcii în Europa”, a subliniat el. „De asemenea, îi oferă Rusiei singura șansă de schimbare.”

El a susținut că înfrângerea Rusiei este necesară nu doar pentru supraviețuirea Ucrainei, ci și pentru orice posibilă transformare a Rusiei însăși.

„Singura șansă ca Rusia să înceapă drumul înapoi spre societatea civilizată este victoria Ucrainei și, în consecință, înfrângerea Rusiei”, a spus Kasparov.

El a subliniat că aceste trei obiective sunt inseparabile, chiar dacă mulți politicieni occidentali încă ezită să le afirme deschis.

Imperialismul rus, o amenințare dincolo de Ucraina

Kasparov a descris Rusia drept ultimul imperiu și a avertizat că războiul lui Putin a scos la iveală pericolul mai larg reprezentat de fascismul rus.

„Războiul lui Putin împotriva Ucrainei și aceste metastaze, această răspândire canceroasă a fascismului rus, îi afectează pe toți – Georgia, Belarus, întreaga Europă și, de fapt, întreaga lume”, a avertizat el.

Potrivit acestuia, centrul multor probleme globale de astăzi este legat de proiectul imperial al Moscovei. Până când acest imperiu nu va fi învins și dezmembrat, susține el, nici Rusia și nici vecinii săi nu vor putea avansa pe deplin spre lumea liberă.

Putin nu își poate permite să piardă

Kasparov a spus că istoria Rusiei arată că cea mai mare amenințare pentru țari și dictatori a fost întotdeauna pierderea unui război.

„Dacă un țar începe un război, trebuie să îl câștige”, a spus Kasparov. „Victimele nu contează. Câți oameni mor nu contează. Singurul lucru important este victoria.”

Atunci când un război este început și nu este câștigat, a continuat el, Rusia se confruntă adesea cu tulburări majore sau chiar cu o revoluție.

Kasparov a spus că este posibil ca Putin să nu fie ghidat de o înțelegere profundă a istoriei, însă instinctul său de dictator îi spune că înfrângerea este periculoasă.

„De aceea va continua acest război atât timp cât va mai avea resurse”, a avertizat el.

Crimeea, șocul de care Rusia are nevoie

Kasparov a susținut că mentalitatea imperială rusă rămâne adânc înrădăcinată în cetățeanul rus obișnuit și s-a dovedit mai puternică decât dictatura comunistă sovietică.

„Această idee imperială trăiește de secole”, a spus el. „Ea se transformă, evoluează, dar nu poate fi pur și simplu smulsă din rădăcini.”

În opinia sa, doar un șoc istoric poate determina societatea rusă să înțeleagă că imperiul s-a încheiat.

„Singurul lucru care îl poate face pe un cetățean rus să înțeleagă că imperiul este mort este steagul ucrainean arborat la Sevastopol”, a spus Kasparov.

El a descris Crimeea drept o parte „sacră” a mitului imperial rus, ceea ce face ca eliberarea peninsulei să fie esențială nu doar pentru victoria Ucrainei, ci și pentru posibila transformare viitoare a Rusiei.

„Eliberarea Crimeei, steagul ucrainean la Sevastopol – acesta este exact șocul de care rușii au nevoie pentru a înțelege: gata, trebuie să o luăm de la capăt”, a spus el.

În urma acestei înfrângeri, a concluzionat Kasparov, Rusia se va confrunta cu o alegere definitorie: să devină un stat vasal al Chinei sau să își recunoască crimele de război, să plătească despăgubiri și să înceapă negocieri cu vecinii săi de pe poziții de egalitate.