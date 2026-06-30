NYT: Putin se confruntă cu presiuni interne tot mai mari, după un nou asalt cu drone asupra Moscovei

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat mai multe valuri de atacuri cu drone, începând de luni noaptea. FOTO: Hepta

Președintele rus Vladimir Putin se confruntă cu presiuni tot mai mari, după ce Ucraina a lansat un nou atac cu drone asupra Moscovei, marți, a continuat să perturbe aprovizionarea cu combustibil rusesc și și-a intensificat campania de a izola Crimeea, peninsula pe care Rusia a anexat-o în 2014, potrivit NYT.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat mai multe valuri de atacuri cu drone, începând de luni noaptea, la mai puțin de două săptămâni după ce Ucraina a lansat cel mai mare atac cu drone asupra capitalei ruse de la începutul războiului. Primarul a declarat pe Telegram că apărarea aeriană rusă a doborât peste 60 de drone în apropierea Moscovei și că serviciile de urgență lucrează la locurile prăbușirilor. El nu a menționat nicio persoană rănită.

Guvernatorul regiunii Moscova a declarat că atacul a ucis un copil de 6 luni într-un oraș situat la aproximativ 96 de kilometri sud de capitală.

În total, 419 drone au fost doborâte, a declarat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat. Autoritățile ucrainene nu au făcut niciun comentariu public imediat.

Cu dronele saturând liniile frontului, Rusia se străduiește să facă progrese pe câmpul de luptă din estul Ucrainei, unde Kremlinul își propune să cucerească restul regiunii Donețk. După o lună mai dificilă, forțele rusești au început să avanseze din nou și bombardează din ce în ce mai mult fortărețele ucrainene rămase în regiune.

Cu toate acestea, Ucraina a supus Rusia unor atacuri cu drone din ce în ce mai mari, erodând capacitatea lui Putin de a izola societatea rusă de război. Progresele în producția și tehnologia dronelor din Ucraina au permis acum Kievului să lanseze atacuri cu drone tot mai ample.

Zelenski a numit campania drept "sancțiuni pe termen lung"

Președintele Volodimir Zelenski a numit campania de atacuri "sancțiuni pe termen lung” și a descris scopul acesteia ca fiind presiunea asupra lui Putin pentru a pune capăt războiului.

Atacul cu drone din 18 iunie al Ucrainei a rănit cel puțin 17 persoane în regiunea Moscovei. Acesta a vizat o rafinărie importantă de petrol și a forțat închiderea temporară a celor patru aeroporturi ale orașului. Ministerul rus al Apărării a declarat ulterior că a doborât aproape 1.000 de drone în toată țara în timpul atacului.

Zelenski a spus că atacul a fost un răspuns la un atac asupra unui complex religios din Kiev. Rusia a susținut că complexul a fost lovit de o rachetă interceptoare ucraineană eronată.

Asaltul de marți asupra Moscovei a avut loc pe fondul unei campanii ucrainene care vizează rafinăriile și instalațiile de alimentare cu combustibil rusești, ceea ce a dus la penurii de benzină și conducte la benzinăriile din toată Rusia.

După atacuri, organismul federal de supraveghere a aviației din Rusia a emis pe scurt restricții de urgență pe principalele aeroporturi care deservesc Moscova, invocând motive de siguranță a zborului, ceea ce este acum un fenomen obișnuit în capitala rusă.

Agenția, Rosaviatsiya, a declarat pe Telegram că trei din cele patru aeroporturi internaționale care deservesc Moscova au fost nevoite să suspende pentru scurt timp operațiunile peste noapte.