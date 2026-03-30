Steagul UE, dat jos de pe primăriile din Franța de noii edili de extremă dreapta. „O să refuze şi banii europeni?”

Primăria din Cagnes-sur-Mer, după ce Bryan Masson a câștigat alegerile locale. Foto: X/Bryan Masson

Mai mulţi primari de extremă dreapta din partidul Adunarea Naţională, câştigători la alegerile locale recente din Franţa, au coborât de pe primării drapelele Uniunii Europene, relatează luni AFP, preluată de Agerpres.

Christophe Barthes, primarul din Carcassone, a scris duminică pe X "Afară cu drapelele europene din primărie! Faceţi loc drapelelor franceze" şi a adăugat la mesaj o înregistrare video în care coboară personal steagul albastru cu cercul de 12 stele galbene, lăsând doar tricolorul naţional roşu-alb-albastru şi drapelul regiunii istorice Occitania din sudul Franţei.

Bryan Masson, noul edil din Cagnes-sur-Mer, de asemenea din sudul Hexagonului, victorios din primul tur, a postat o fotografie a faţadei primăriei fără drapelul UE.

În nord, la Pas de Calais, primarul Anthony Garenaux-Glinowski a eliminat steagurile europene şi ucrainene încă de dinainte de a-şi prelua mandatul.

Ministrul pentru afaceri europene Benjamin Haddad a reacţionat la solicitarea AFP întrebând retoric: "O să refuze şi fondurile europene pe care le primesc agricultorii noştri, firmele noastre - pentru reindustrializare, teritoriile noastre? O să restituie indemnizaţiile de la Parlamentul European?" şi a apreciat că "este populism care arată că Adunarea Naţională nu s-a schimbat".

Legislaţia franceză nu prevede obligativitatea arborării drapelului UE pe sediile primăriilor, cu excepţia Zilei Europei, pe 9 mai. Constituţia Franţei recunoaşte doar tricolorul.

Există un proiect de lege care impune alăturarea steagului Uniunii cu cel francez pe primăriile localităţilor cu peste 1500 de locuitori; textul a fost adoptate de camera inferioară a parlamentului în 2023 şi trimis la Senat, care încă nu l-a dezbătut.

În ianuarie, mai multe primării, majoritatea din localităţi rurale, au îndepărtat drapelele UE în semn de sprijin pentru agricultorii care se opuneau tratatului de liber schimb între Uniune şi Mercosur, piaţa comună din America de Sud.