Zăpadă de jumătate de metru, după prima furtună din această iarnă. Zboruri anulate și autostrăzi blocate în SUA

Furtuna de zăpadă continuă să afecteze mai multe regiuni din SUA. FOTO: Hepta

Furtuna de zăpadă continuă să afecteze mai multe regiuni din SUA, unde stratul de nea a depășit local și 40 de cm. Serviciul Național de Meteorologie (NWS) a emis mai multe avertismente de furtună de iarnă și a sfătuit șoferii să “conducă cu extremă prudență” sau chiar să ia în considerare amânarea tuturor călătoriilor, potrivit newsweek.com.

Furtunile de zăpadă aduc adesea ninsori abundente, acumulări de gheață și vânturi puternice, care pot reduce vizibilitatea și pot face drumurile alunecoase, uneori impracticabile, creând condiții de călătorie dificile și periculoase, în special în perioadele aglomerate, cum ar fi naveta de dimineață și de seară.

› Vezi galeria foto ‹

Avertismentele NWS de furtună de zăpadă sunt în vigoare pentru multe zone din Statele Unite. Statele cele mai afectate includ Maine, New Hampshire, Colorado, Montana, Wyoming, Dakota de Sud, Alaska și New Mexico.

Autoritățile americane au emis următoarele sfaturi pentru cei din zonele afectate de ninsori:

“Persoanele ar trebui să amâne toate călătoriile, dacă este posibil. În cazul în care călătoria este absolut necesară, conduceți cu extremă prudență și fiți pregătiți pentru schimbări bruște de vizibilitate. Lăsați suficient spațiu între dumneavoastră și șoferul din fața dumneavoastră și acordați timp suplimentar pentru a ajunge la destinație. Evitați frânarea sau accelerarea bruscă și fiți deosebit de precauți pe dealuri sau când faceți viraje. Asigurați-vă că mașina dumneavoastră este pregătită pentru iarnă și în stare bună de funcționare.

O furtună de zăpadă va aduce zăpezi, fiind așteptată o perioadă cu impact moderat asupra călătoriilor. Perioadele de zăpadă moderată și vizibilitate redusă vor fi cele mai mari pericole. Perioadele de zăpadă moderată și abundentă se vor combina cu vizibilitate redusă pentru a crea condiții de conducere periculoase. Condițiile rutiere periculoase ar putea persista în naveta de miercuri dimineață, chiar și după ce s-a terminat ninsoarea.”

Traficul aerian date peste cap

Sute de zboruri au fost anulate sau întârziate în Statele Unite duminică, după ce prima furtună de zăpadă serioasă din acest sezon a lovit Midwest-ul în weekend, potrivit Bussines Insider.

Deja sute de zboruri au fost anulate sau întârziate în Statele Unite, în contextul Zilei Recunoștinței. Amintim că aproximativ 350 de zboruri către sau dinspre Aeroportul Internațional O'Hare din Chicago au fost anulate începând cu ora 21:00 ET duminică. Alte nouă au fost anulate pe Aeroportul Midway, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightAware.

De asemenea alte câteva sute de zboruri au fost întârziate în zona Chicago, unul dintre cele mai aglomerate noduri de zbor din țară.

Incidentele de trafic aerian au avut loc duminică după ce 1.500 de zboruri au fost anulate sâmbătă, din cauza ninsorilor abundente și a vântului puternic care au măturat regiunea Chicago, conform datelor FlightAware.