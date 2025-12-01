Trafic aerian dat peste cap de prima furtună de zăpadă serioasă din această iarnă: Peste 1.500 de zboruri au fost anulate în SUA

1 minut de citit Publicat la 11:01 01 Dec 2025 Modificat la 11:01 01 Dec 2025

Prima furtună de zăpadă serioasă din acest sezon a lovit Midwest-ul în weekend. FOTO: Hepta

Sute de zboruri au fost anulate sau întârziate în Statele Unite duminică, după ce prima furtună de zăpadă serioasă din acest sezon a lovit Midwest-ul în weekend, potrivit Bussines Insider.

Aproximativ 350 de zboruri către sau dinspre Aeroportul Internațional O'Hare din Chicago au fost anulate începând cu ora 21:00 ET duminică. Alte nouă au fost anulate pe Aeroportul Midway, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightAware.

De asemenea alte câteva sute de zboruri au fost întârziate în zona Chicago, unul dintre cele mai aglomerate noduri de zbor din țară.

Incidentele de trafic aerian au avut loc duminică după ce 1.500 de zboruri au fost anulate sâmbătă, din cauza ninsorilor abundente și a vântului puternic care au măturat regiunea Chicago, conform datelor FlightAware.

Furtuna de zăpadă a lovit în cea mai aglomerată zi pentru călătorii din SUA

Furtuna de zăpadă, cu anulările și întârzierile ulterioare ale zborurilor, a avut loc în timp ce americanii călătoreau după sărbătoarea Zilei Recunoștinței, de obicei una dintre cele mai aglomerate zile de călătorie ale anului.

Administrația pentru Securitatea Transporturilor a prezis că duminica va fi una dintre cele mai aglomerate zile din istoria sa.

Agenția a declarat că probabil va verifica peste 17,8 milioane de oameni între 25 noiembrie și 2 decembrie, inclusiv peste 3 milioane numai duminică.

Într-o actualizare, Serviciul Național de Meteorologie a declarat că se așteaptă o perioadă de „acumulare de zăpadă” de luni după-amiază până luni noaptea în regiunea Chicago.

Agenția a declarat că acest lucru „ar putea produce condiții de călătorie periculoase pentru naveta de luni după-amiază și potențial impacturi persistente pentru naveta de marți dimineață”.

O altă furtună de iarnă ar putea lovi New England și Mid-Atlantic în următoarele zile, a adăugat Centrul de Predicții Meteorologice.