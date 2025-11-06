<1 minut de citit Publicat la 09:12 06 Noi 2025 Modificat la 09:12 06 Noi 2025

SUA aduc din nou în Coreea de Sud bateriile Patriot mutate temporar în Orientul Mijlociu. Foto: Getty Images

Mai multe baterii de rachete Patriot ale Statelor Unite au revenit în Coreea de Sud după ce fuseseră desfăşurate temporar în Orientul Mijlociu, a anunţat miercuri forţa americană din peninsula coreeană (USFK).

USFK a comunicat că "salută cu mândrie întoarcerea acasă" a militarilor din Batalionul 2 an Regimentului 1 de Artilerie Antiaeriană, care fuseseră puşi temporar în subordinea Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) responsabil de Orientul Mijlociu, Asia Centrală şi o parte din sudul Asiei, scrie Agerpres, care citează agenţia Yonhap.



Comandantul USFK, generalul Xavier Brunson, anunţase încă din august că bateriile Patriot vor reveni în Coreea de Sud pentru modernizare după ce au contribuit la flexibilitatea strategică în Orientul Mijlociu, scrie Agerpres.



Sistemele Patriot sunt proiectate pentru interceptarea rachetelor balistice la altitudini joase şi medii. Ele sunt integrate în reţeaua antirachetă din Coreea de Sud, alături de sistemul THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, apărare zonală finală la mare altitudine) pentru contracararea ameninţării nord-coreene.