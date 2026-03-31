SUA au cerut Poloniei o baterie Patriot pentru războiul din Iran, însă s-au lovit de un refuz: „Nu avem de gând să le relocăm nicăieri”

Publicat la 13:46 31 Mar 2026 Modificat la 14:17 31 Mar 2026

Polonia operează două baterii Patriot care au ajuns la starea de funcționare completă la sfârșitul anului 2025. Foto: GettyImages

Ministrul polonez al apărării a declarat că Varșovia nu va trimite sistemele sale de apărare aeriană Patriot în Orientul Mijlociu, în urma relatărilor din presă conform cărora Washingtonul ar fi vrut să le folosească în războiul său împotriva Iranului, scrie presa din Polonia.

Cotidianul polonez Rzeczpospolita a relatat marți că Statele Unite au întrebat informal Varșovia cu privire la desfășurarea uneia dintre bateriile sale Patriot în Orientul Mijlociu, pentru a fi folosită în respingerea atacurilor iraniene.

La scurt timp după publicare, Władysław Kosiniak-Kamysz a respins afirmațiile, postând pe X: „Bateriile noastre Patriot și armamentul lor sunt folosite pentru a proteja cerul polonez și flancul estic al NATO.”

„Nimic nu se schimbă în această privință și nu avem de gând să le relocăm nicăieri!”

„Aliații noștri știu foarte bine și înțeleg cât de importante sunt sarcinile pe care le avem aici. Securitatea Poloniei este o prioritate absolută”, a declarat ministrul plonez al apărării.

Polonia operează două baterii Patriot care au ajuns la starea de funcționare completă la sfârșitul anului 2025.

Bateriile Patriot, fabricate în SUA, pot ataca rachete sau aeronave de la distanțe de până la 100 km și sunt o piesă crucială a sistemului de apărare polonez și a flancului estic al NATO.

Când a fost întrebat de Rzeczpospolita dacă Varșovia a fost supusă presiunilor din partea SUA pentru a furniza bateriile, purtătorul de cuvânt al ministrului polonez al Apărării Naționale, Janusz Sejmej, a declarat: „Americanii nu ne presează în niciun fel în aceste chestiuni”.

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat anterior că Polonia nu va trimite trupe în Iran.