SUA au testat de pe un portavion un laser care doboară drone: "O armă cu sursă de energie practic nelimitată”

Tehnologia LOCUST a fost modernizată cu „un director de fascicul cu apertură mai mare, îmbunătățind performanța de letalitate”. FOTO: AeroVironment/X

Marina americană a testat de pe un portavion un sistem laser anti-drone, potrivit unui anunț al producătorului american de sisteme de apărare și drone militare AeroVironment.

Într-o postare, AeroVironment (AV) spune că sistemul său de arme laser LOCUST (LWS) a fost plasat la bordul USS George H.W. Bush (CVN-77) în octombrie 2025. Acesta a fost demonstrat cu succes într-un eveniment cu focuri reale, unde „a urmărit, angajat și neutralizat drone cu ținte multiple”.

Potrivit unei analize tomshardware, nu se știe în prezent dacă LOCUST se află încă la bordul USS George H.W. Bush, dar ar putea fi un strat suplimentar ude protecție, având în vedere că este unul dintre cele trei portavioane care operează în Orientul Mijlociu în acest moment - pentru prima dată în ultimele decenii.

Vicepreședintele AV pentru Sisteme Energetice Dirijate, John Garrity, și-a exprimat entuziasmul față de această ultimă colaborare. „LOCUST oferă protecție eficientă, în toate domeniile, împotriva amenințărilor emergente reprezentate de drone - pe orice platformă, în orice domeniu, pentru orice misiune”, a declarat Garrity. „Instalarea LOCUST pe o navă și inițierea rapidă a operațiunilor facilitează utilizarea extinsă a laserelor de înaltă energie în întreaga Flotă, fără a fi nevoie de modificări costisitoare și consumatoare de timp ale navei”, a explicat el. Mai mult, Garrity a mers până la a descrie această demonstrație de succes drept „o schimbare radicală pentru Marină și pentru securitatea noastră națională”.

În ianuarie, tehnologia LOCUST a fost modernizată cu „un director de fascicul cu apertură mai mare, îmbunătățind performanța de letalitate”. Acest lucru s-ar fi putut întâmpla după demonstrația de pe USS George H.W. Bush, deoarece AV dezvăluie că portavionul a găzduit LOCUST în octombrie 2025.

Potrivit AV, desfășurările LOCUST la bordul navelor sunt o alegere excelentă pentru această tehnologie, deoarece laserul se poate aprinde și deconecta după cum este necesar și poate funcționa complet cu energia unei nave. Acest lucru oferă navei „un încărcător nelimitat cu o sursă de energie practic nelimitată”.

Dronele sunt deja folosite pe scară largă în războiul modern, mii dintre ele fiind desfășurate de ambele părți în războiul din Ucraina. Nu a fost o surpriză faptul că Iranul și-a folosit tehnologia aeriană Shahed împotriva a ceea ce considera a fi aliați ai Statelor Unite din Golf, precum și împotriva infrastructurii companiilor americane și israeliene, în urma atacurilor asupra guvernului, armatei și sistemelor sale de sprijin.

Și Israelul ar fi început să folosească în luptă sisteme de apărare aeriană cu laser, marcând un pas important într-o tehnologie dezvoltată de decenii de Israel, SUA și alte state. După ani de teste, noile sisteme, integrate alături de Iron Dome, ar fi interceptat deja rachete și drone, oferind o soluție mai ieftină pentru contracararea amenințărilor precum dronele iraniene Shahed.

Eliminating drones at the speed of light—on any platform, in any domain, for any mission.



“Rolling LOCUST onto a ship and quickly initiating operations facilitates the expanded use of high-energy lasers across the Fleet without the need for costly, time-consuming ship… pic.twitter.com/oVqHorR7BB — AV (@aerovironment) April 21, 2026