SUA fac presiuni pentru reluarea exporturilor de gaze rusești prin Ucraina. Planul pentru Europa, dezvăluit de WSJ

6 minute de citit Publicat la 13:37 02 Noi 2026 Modificat la 13:39 02 Noi 2026

Utilizarea rețelei de conducte din epoca sovietică, care merge spre Europa prin Ucraina din câmpurile de gaze Urengoi din Siberia, ar oferi, de asemenea, Kievului venituri extrem de necesare prin taxele de tranzit. Foto: Getty Images

SUA susțin o reluare rapidă a vânzărilor de gaze naturale rusești către Europa, prin conductele care trec chiar prin Ucraina, ca parte a negocierilor pentru obținerea unui armistițiu energetic înaintea iernii, potrivit unor oficialilor americani, europeni și ucraineni, citați de Wall Street Journal.

Ideea, abordată de reprezentanții americani Jared Kushner și Steve Witkoff în timpul vizitelor la Moscova și Kiev din septembrie, ar implica vânzarea de gaze rusești printr-un intermediar american pentru a ocoli sancțiunile europene și ar putea crea o oportunitate profitabilă pentru investitorii americani, au declarat persoane care au participat la discuții.

Conform legislației actuale a Uniunii Europene, toate achizițiile de gaze naturale rusești trebuie eliminate treptat până la sfârșitul anului 2027. Liderii celor mai mari națiuni ale Europei au declarat că nu au niciun interes să își restabilească dependența de aprovizionarea cu energie dintr-o țară pe care o consideră principala lor amenințare strategică. Slovacia a anunțat deja că va relua discuțiile cu Moscova despre aprovizionarea cu energie din Rusia.

Planul a fost pus pe o poziție secundă luna trecută, după ce Ucraina a încetat unilateral loviturile asupra rafinăriilor rusești la presiunile Președintelui Donald Trump. Kievul a suspendat loviturile asupra rafinăriilor rusești timp de aproape două săptămâni, în timp ce Rusia a continuat să atace infrastructura energetică a Ucrainei și în timp ce Moscova a început să livreze motorină către SUA. SUA s-a concentrat asupra posibilității unui acord de pace mai substanțial.

Kievul a reluat, însă, loviturile vineri, lansând trei atacuri asupra a trei rafinării majore rusești. Acest lucru a adus o nouă urgență în căutarea unui armistițiu energetic mai cuprinzător înaintea negocierilor de pace trilaterale planificate între SUA, Rusia și Ucraina pentru mijlocul lunii noiembrie la Abu Dhabi. Până acum, Rusia a respins încercările americane de a ajunge la un astfel de acord.

Potrivit negociatorilor americani, o revenire a Rusiei pe piața europeană a gazelor naturale ar crea un stimulent puternic pentru ca președintele Vladimir Putin să fie de acord cu semnarea unui astfel de armistițiu. Utilizarea rețelei de conducte din epoca sovietică, care merge spre Europa prin Ucraina din câmpurile de gaze Urengoi din Siberia, ar oferi, de asemenea, Kievului venituri extrem de necesare prin taxele de tranzit.

„Oficialii Casei Albe au propus ca Rusia să depună veniturile obținute din aceste vânzări de gaze către Europa într-un cont escrow (n.r. - un depozit colateral, într-o jurisdicție terță), astfel încât Kremlinul să nu folosească banii pentru a-și finanța războiul”, a declarat un oficial american de rang înalt.

Aceștia au încercat să convingă liderilor europeni că ideea vine ca o modalitate de a reduce prețurile la energie înainte de o iarnă în care rezervele de gaze ale Europei au atins cel mai scăzut nivel sezonier din ultimii ani.

O astfel de presiune reprezintă o schimbare completă de direcție față de prima administrație Trump. La acea vreme, Trump a criticat-o în repetate rânduri pe cancelarul german Angela Merkel pentru construirea conductei Nord Stream 2 din Rusia. El a avertizat că Nord Stream 2 va face Germania „captivă Rusiei” și, la sfârșitul anului 2019, a impus sancțiuni.

Doi ani mai târziu, Rusia, cu armata sa finanțată din veniturile din exportul de energie, a invadat Ucraina, pariind că Europa nu va reacționa din cauza dependenței sale economice puternice de Moscova.

Războiul, însă, i-a determinat pe europeni să considere dependența de gazele naturale rusești o vulnerabilitate strategică față de o putere ostilă în care nu mai au încredere. UE a adoptat o legislație care restricționează drastic importurile de gaze rusești și le interzice complet până la sfârșitul anului viitor.

Poziția oficială europeană actuală este că UE nu va relua achizițiile de gaze rusești nici măcar după un acord de pace complet cu Rusia, darămite ca parte a unui armistițiu energetic fragil care îi permite lui Putin să continue războiul și să ofere finanțare armatei sale.

Comisarul UE pentru energie, Dan Jorgensen, într-un interviu acordat unui ziar maghiar în octombrie, confirmat de biroul său, a declarat că interdicția privind importurile de gaze rusești ar trebui să fie permanentă.

„Cu siguranță nu aș avea încredere în Rusia. Chiar dacă ar exista pace mâine, la care sperăm cu toții”, a spus el.

Administrația Trump speră că rezistența europeană se va dovedi a fi mai puțin rigidă decât se vede. Însă, în privat, unii oficiali europeni de rang înalt sunt mai direcți. Un oficial nordic de rang înalt a declarat că ideea reluării achizițiilor de gaze rusești contravine a tot ceea ce susțin europenii, în timp ce un oficial de rang înalt dintr-o mare națiune europeană a comparat situația cu ce a făcut fostul lider britanic Neville Chamberlain: sacrificarea Cehoslovaciei în favoarea lui Hitler pentru acorduri comerciale.

SUA, la rândul lor, consideră acum o eventuală redeschidere a Nord Stream ca o componentă potențial importantă a unui acord mai amplu, nu doar pentru a pune capăt războiului din Ucraina, ci și pentru a rezolva problemele de lungă durată ale Rusiei cu aliații europeni ai Americii.

„Greșeala lui Merkel a fost să urmărească proiectul conductei fără a lucra mai întâi la un acord de securitate mai amplu cu Rusia, cu care Moscova să se simtă confortabil”, a declarat un oficial american de rang înalt.

Rusia și Germania au construit prima conductă Nord Stream pentru a ocoli rețelele care treceau prin Ucraina în 2011. Nord Stream 1, care a oprit livrările în august 2022, și Nord Stream 2, care nu a fost niciodată pus în funcțiune, au fost grav avariate în explozii subacvatice atribuite Ucrainei în septembrie 2022.

Repornirea lor ar dura un timp considerabil, chiar dacă obstacolele politice și de reglementare ar putea fi depășite.

Un oficial american a declarat că negociatorii au discutat diverse propuneri economice pe parcursul negocierilor.

„Europenii și-au exprimat interesul pentru o propunere care ar reduce drastic prețurile la gaze pe întreg continentul”, a spus oficialul, adăugând că „orice acord economic ar face parte dintr-un acord de pace cuprinzător”.

În schimb, rețeaua care traversa Ucraina, cu conexiuni către Slovacia și mai departe către Austria și Germania, ar putea fi repornită aproape imediat. Cantități limitate de gaze au continuat să circule prin ea până la închiderea acesteia în ianuarie 2025.

Astăzi, doar 11% din gazele naturale ale Europei provin din Rusia, față de 45% la începutul războiului. Gazul natural lichefiat din SUA reprezintă 30% din consumul european, în timp ce gazul rusesc este importat fie prin intermediul navelor-cisternă GNL, fie prin conductele TurkStream care aprovizionează Ungaria și Slovacia.

Oficialii europeni recunosc că noile consecințe provenite din războiului lui Trump împotriva Iranului ar putea eroda rezistența Europei. Transporturile de gaz natural lichefiat din Qatar rămân blocate în Golful Persic, iar creșterea globală a prețurilor la energie a continuat chiar și cu tot mai multe transporturi de petrol care trec prin Strâmtoarea Ormuz. Europa a cheltuit încă 100 de miliarde de euro pe energie ca urmare a războiului cu Iranul, potrivit UE.

Depozitele subterane de gaze naturale din Europa sunt umplute în proporție de aproximativ 75%, iar continentul va intra în iarnă cu stocuri sub media ultimilor nouă ani, potrivit autorităților de reglementare în domeniul energiei din UE.

Principalul partid de opoziție din Germania, Alternativa pentru Germania (AfD), de extremă dreapta, a făcut deja din reluarea importurilor de gaze naturale ieftine din Rusia o parte cheie a campaniei sale înainte de alegerile naționale programate pentru 2028.

„Ar fi mai ușor pentru Europa să-și schimbe poziția dacă Kievul ar aproba vânzările de gaze ca parte a unui armistițiu care ar preveni întreruperile de energie și o posibilă catastrofă umanitară în marile orașe ucrainene, ceea ce ar putea declanșa un nou exod de refugiați în lunile următoare”, au declarat diplomații.

Acest lucru este valabil mai ales în contextul în care Ucraina a rămas fără sisteme de apărare aeriană, SUA restricționând livrările de interceptoare Patriot din cauza unei penurii globale cauzate de războiul împotriva Iranului.