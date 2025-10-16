SUA ies pentru prima dată din top 10 al celor mai puternice pașapoarte din lume. China și Emiratele Arabe urcă rapid în clasament

SUA ies pentru prima dată din top 10 al celor mai puternice pașapoarte din lume. FOTO: Getty Images

Ce face ca un pașaport să fie „puternic”? Un criteriu clar este gradul de libertate în călătorii, capacitatea de a intra în cât mai multe destinații din lume fără viză, doar prin simpla prezentare a documentului. Henley Passport Index, unul dintre cele mai cunoscute clasamente care măsoară acest nivel de deschidere, a publicat noul său raport, iar pentru prima dată în istoria de 20 de ani a indexului, pașaportul american a ieșit complet din top 10, scrie CNN.

Trei pașapoarte asiatice conduc clasamentul mondial: Singapore, cu acces fără viză în 193 de destinații, Coreea de Sud, cu acces în 190 de țări, Japonia, cu 189 de destinații.

În schimb, Statele Unite se află acum pe locul 12, la egalitate cu Malaezia, potrivit celui mai recent clasament trimestrial. Cetățenii ambelor țări se pot deplasa fără viză în 180 din cele 227 de state și teritorii analizate de index.

Clasamentul este realizat de compania londoneză Henley & Partners, care folosește date exclusive furnizate de Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA). Deoarece mai multe țări pot avea același scor, acestea împart poziția, ceea ce face ca nu mai puțin de 36 de țări să devanseze Statele Unite în listă.

„Declinul forței” pașaportului american

În 2014, pașaportul american ocupa prima poziție, iar în iulie 2025 se menținea încă în top 10. Ce a dus la coborârea sa în clasament? Potrivit raportului, scăderea se datorează unei serii de schimbări în politicile de acces.

În aprilie, Brazilia a retras regimul fără viză pentru cetățenii din SUA, Canada și Australia, invocând lipsa reciprocității. Între timp, China a adoptat o abordare mai deschisă, oferind scutiri de viză pentru zeci de țări, în special europene, precum Germania și Franța, însă nu și pentru americani.

Papua Noua Guinee și Myanmar și-au modificat, de asemenea, politicile de intrare, favorizând alte pașapoarte. Iar ultima lovitură a venit din partea Somaliei, care a lansat un nou sistem de eVize, și din Vietnam, care a exclus SUA din lista recentă a țărilor cu acces fără viză.

„Declinul puterii pașaportului american în ultimul deceniu este mai mult decât o simplă schimbare de poziție, el semnalează o schimbare fundamentală în mobilitatea globală și în echilibrul de influență internațională,” a declarat Christian H. Kaelin, președintele Henley & Partners. „Națiunile care adoptă deschiderea și cooperarea avansează, în timp ce cele care se bazează pe privilegiile trecutului sunt lăsate în urmă.”

China urcă rapid în clasament

Pașaportul britanic, care în 2015 se afla pe primul loc, a coborât acum la cel mai slab nivel din istoria sa, pierzând două poziții din iulie și ajungând pe locul 8.

În același timp, China a urcat spectaculos, de pe locul 94 în 2015 la 64 în 2025, câștigând acces fără viză către 37 de noi destinații în ultimul deceniu. Raportul Henley subliniază că Beijingul își consolidează strategia de „deschidere” prin noi acorduri de călătorie fără viză cu Rusia, statele din Golful Persic, țări din America de Sud și din Europa.

Un alt caz de succes notabil este Emiratele Arabe Unite, care au urcat 34 de locuri în zece ani, de pe poziția 42 până pe locul 8.

La capătul opus al listei, Afganistanul rămâne pe ultimul loc, cu acces fără viză în doar 24 de destinații, cu două mai puțin decât la începutul anului. Urmează Siria, pe locul 105 (26 de destinații) și Irak, pe locul 104 (29 de destinații). Diferența dintre pașaportul cel mai puternic și cel mai slab este de 169 de destinații.

Comentând în iulie 2025 asupra puterii tot mai slabe a pașaportului american, editorul CNN Business, Richard Quest, a remarcat că deschiderea la nivel global este afectată de introducerea unor noi restricții, precum sistemele de autorizare electronică (ESTA) în Uniunea Europeană și în Regatul Unit. „Se poate face o legătură, într-o anumită măsură, cu politicile de imigrație ale administrației Trump,” a spus Quest. „Da, probabil că există o legătură directă între cele două.”

Totuși, el a subliniat că pașapoartele aflate în fruntea clasamentului rămân „extrem de dorite” și oferă o libertate semnificativă de circulație.

„Există cetățenii care asigură o libertate mai mare de mișcare,” a spus Quest, menționând că unii cetățeni bogați caută să le obțină prin programe de investiții, precum așa-numitul „gold card” de 5 milioane de dolari propus de Donald Trump în februarie. Henley & Partners consiliază clienții tocmai în acest tip de programe de rezidență și cetățenie prin investiție. „Dar pentru omul de rând, nu contează prea mult,” a adăugat Quest. „Ai pașaportul tău, ai locul tău. Învață să trăiești cu el.”

Lista Henley este doar unul dintre topurile care analizează libertatea de călătorie oferită de diferitele pașapoarte. Passport Index, realizat de compania Arton Capital, ia în considerare pașapoartele celor 193 de state membre ONU, plus șase teritorii — Taiwan, Macao, Hong Kong, Kosovo, teritoriile palestiniene și Vaticanul. Teritoriile anexate altor țări sunt excluse. Acest index este actualizat în timp real pe tot parcursul anului, folosind date colectate direct din portalurile guvernamentale ale fiecărei țări.

Conform clasamentului Arton Global Passport Power Rank 2025, Emiratele Arabe Unite se află pe primul loc, cu un scor combinat de 179 destinații fără viză sau cu viză la sosire, urmate de Singapore și Spania, fiecare cu 175.

Cele mai puternice pașapoarte din 2025

1.Singapore (193 destinații)

2.Coreea de Sud (190)

3.Japonia (189)

4.Germania, Italia, Luxemburg, Spania, Elveția (188)

5.Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Irlanda, Țările de Jos (187)

6.Grecia, Ungaria, Noua Zeelandă, Norvegia, Portugalia, Suedia (186)

7.Australia, Cehia, Malta, Polonia (185)

8.Croația, Estonia, Slovacia, Slovenia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit (184)

9.Canada (183)

10.Letonia, Liechtenstein (182)

11. Islanda, Lituania (181)

12. Statele Unite, Malaezia (180)