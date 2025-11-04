SUA încălzesc relațiile cu Belarusul și anunță că renunță la unele sancțiuni împotriva lui Lukașenko

1 minut de citit Publicat la 21:59 04 Noi 2025 Modificat la 21:59 04 Noi 2025

Aleksandr Lukașenko, dictatorul din Belarus. Foto: Hepta

Departamentul american al Trezoreriei a relaxat, marţi, o parte din sancţiunile impuse Belarusului, ridicând măsurile ce vizau compania aeriană naţională şi permiţând tranzacţii legate de aeronava prezidenţială a lui Aleksandr Lukaşenko, informează Reuters, citat de Agepres.

Această decizie reprezintă cel mai recent pas într-o apropiere a relaţiilor dintre Statele Unite şi Belarus după ani de eforturi americane de a izola regimul de la Minsk, inclusiv prin impunerea de sancţiuni care l-au vizat direct pe dictatorul Lukaşenko.

În septembrie, Belarusul a eliberat 52 de deţinuţi după o solicitare făcută de preşedintele american, Donald Trump, şi a primit promisiunea reducerii sancţiunilor pentru compania aeriană naţională, Belavia, acesteia fiindu-i permis, de asemenea, să cumpere componente pentru aeronavele sale.

Agenția pentru controlul activelor străine al Trezoreriei americane a ridicat, marţi, în mod oficial, sancţiunile împotriva Belavia şi a unui avion operat de compania aeriană despre care departamentul a spus, anterior, că era folosit de oficiali de rang înalt şi de membrii familiei lui Lukaşenko.

De asemenea, a emis o licenţă generală ce permite anumite tranzacţii legate de utilizarea a trei avioane anterior sancţionate de către Lukaşenko sau de Slavkali, o companie care are legături cu regimul său dictatorial.

Avioanele acoperite de licenţă includ un Boeing 737 deţinut de guvernul din Belarus, folosit ca avion prezidenţial, şi un alt avion care a făcut parte din flota de avioane prezidenţiale, conform declaraţiilor anterioare ale Trezoreriei. Al treilea este un elicopter de lux deţinut de Slavkali, folosit pentru a-l transporta pe Lukaşenko între reşedinţa sa din suburbia capitalei şi Minsk, conform unei declaraţii anterioare a Trezoreriei SUA.

Rămân în vigoare o serie de sancţiuni impuse în contextul alegerilor prezidenţiale din 2020 din Belarus, despre care SUA au considerat că au fost fraudate, şi, ca urmare a sprijinului acestei ţări pentru Rusia, dar şi din alte motive, inclusiv unele care îl privesc pe Lukaşenko şi familia sa.